Ukoliko nemate mnogo vremena za pripremu obroka, a volite pileću džigericu, ovaj recept je idealan za vas.
jeftino, a zdravo
Recept za ručak za samo 300 dinara: Ukusna piletina koja se sprema za 20 minuta, potrebna su samo 3 sastojka
Ukoliko nemate previše vremena za spremanje ručka, a na trpezi mora da se nađe obrok sa mesom, onda je piletina u crvenom sosu pravi izbor za vas. Dodatan plus je što se brzo sprema, a trebaju vam samo 3 sastojka.
- 500 g pileće džigerice
- 1 manja glavica luka
- mala šoljica kuvanog paradajza (može i kečap razblažen s vodom)
Foto: Zoonar/Olena Yeromenko, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia
U tiganj sipajte malo ulja. Crni luk očistite i isecite na šnite. Potom u zagrejano ulje stavite da se luk dinsta.
Nakon 2,3 minuta sipajte džigericu i nalijte sa malo vode.
Smanjite vatru da se dinsta na laganoj vatri.
Posle oko 15 minuta dodajte kuvani paradajz.
Promešajte.
Vodite računa da vam jelo ne zagori.
