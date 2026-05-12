Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Ukoliko nemate previše vremena za spremanje ručka, a na trpezi mora da se nađe obrok sa mesom, onda je piletina u crvenom sosu pravi izbor za vas. Dodatan plus je što se brzo sprema, a trebaju vam samo 3 sastojka.

500 g pileće džigerice 1 manja glavica luka mala šoljica kuvanog paradajza (može i kečap razblažen s vodom)

Foto: Zoonar/Olena Yeromenko, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

U tiganj sipajte malo ulja. Crni luk očistite i isecite na šnite. Potom u zagrejano ulje stavite da se luk dinsta.

Nakon 2,3 minuta sipajte džigericu i nalijte sa malo vode.

Smanjite vatru da se dinsta na laganoj vatri.

Posle oko 15 minuta dodajte kuvani paradajz.

Promešajte.

Vodite računa da vam jelo ne zagori.

(Kurir.rs/ Informer)

Bonus video: Recept za gustu čorbu sa šargarepom i rezancima