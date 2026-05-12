Slušaj vest

Sredina maja je tradicionalno rezervisana za prebacivanje rasada paprike na otvorene prostore, a upravo je ovaj period savršen za primenu inovativne nemačke metode koja osvaja baštovane širom Evrope. Reč je o tehnici pod nazivom Higel-kultura (Hugelkultur), koja podrazumeva kreiranje specifičnih povišenih gredica. Ovaj sistem ne samo da štedi vreme jer isključuje mukotrpno kopanje i plevljenje, već zahvaljujući jedinstvenoj mikroklimi omogućava drastično veće prinose, čak i na malim površinama.

Paprike Foto: york010 / Alamy / Profimedia

Prirodni "termos" za toploljubive paprike

Uzgoj paprike na klasičan način često prate izazovi poput temperaturnih šokova i brzog gubitka vlage iz zemlje. Higel-kultura rešava ove probleme stvaranjem gredica koje funkcionišu kao prirodni rezervoari toplote i vlage. Osnova ove metode, koja potiče iz principa permakulture, jeste slaganje drvne mase i organskih otpadaka koji se lagano razlažu. Time se dobija izuzetno plodna zemlja koja vremenom postaje sve bolja, bez potrebe za veštačkim đubrenjem.

Više prostora i manje zalivanja

Jedna od ključnih prednosti ovakvih humki je maksimalno iskorišćenje prostora - biljke se sade i na vrhu i po kosinama gredice. Unutrašnji slojevi od drveta deluju kao sunđer koji akumulira kišnicu i postepeno je vraća korenu, zbog čega je u sušnim danima potrebno i do tri puta manje zalivanja nego obično. Agronomi napominju da u ovakvom okruženju koren paprike postaje snažniji i prodire dublje u tlo, čineći celu biljku otpornijom.

Paprike Foto: Shutterstock

Reciklaža iz sopstvenog dvorišta

Najbolji deo ove metode je to što je materijal potpuno besplatan i nalazi se svuda oko nas. Za izgradnju su vam potrebni:

Stara stabla i grane,

Pokošena trava i opalo lišće,

Seno i biljni ostaci,

Kompost i plodna zemlja.

Kada se ovi materijali slože i prekriju slojem malča (slame ili sena), potreba za plevljenjem korova gotovo potpuno nestaje. Unutar humke se ubrzo nastanjuju gliste koje prirodno prekopavaju tlo, dok proces razgradnje oslobađa ugljen-dioksid koji dodatno stimuliše rast biljaka.

paprika Foto: Kurir Televizija

Termički efekat za raniji rod

Iako priprema gredice zahteva inicijalni trud, ona se višestruko isplaćuje jer tlo u humkama može biti toplije za 3 do 5 stepeni u odnosu na okolnu zemlju. Taj "toplotni jastuk" ubrzava cvetanje i razvoj plodova, pa paprike kreću sa rastom znatno ranije.

Gredica se formira slojevito: na dno idu krupniji trupci i grane, zatim trava i lišće, a na sam vrh kompost i zemlja, dok humka ne dostigne visinu od 25 do 40 centimetara.

Trikovi za stabilnost i rekordne plodove

Prilikom sadnje važno je ostaviti razmak od bar 40 centimetara, a preporučljivo je u rupu dodati malo pepela. Zanimljiv savet iskusnih baštovana je korišćenje starih najlonskih čarapa kao potpore. Zbog svoje elastičnosti, najlon prati širenje stabljike i ne pravi rane na biljci, što joj omogućava da bez stresa nosi plodove teže od 400 grama. Ovaj održivi pristup baštovanstvu nudi savršen spoj ekološke svesti i praktičnosti, dajući zdravije plodove uz minimalan fizički napor.

Pogledajte video: Kako napraviti fontanu u bašti