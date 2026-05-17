Ako volite ruže, ali nemate prostora dvorištu, razmislite o tome da ih uzgajate u saksiji. Iako neće sve ruže da uspeju u saksijama, stručnjak za ruže u kompaniji Jackson&Perkins Ves Harvel, kaže da prilikom odabira ruža za saksije, treba da birate one vrste koje su koje su kompaktne, otporne na bolesti i koje više puta cvetaju poput floribunda ruža, žbunastih ili penjačica.

Izbor saksija

Ako želite da vam ruže dugo cvetaju i budu bujne, morate da odaberete pravu saksiju.

Pre svega, trebalo bi da bude široka i duboka najmanje 38 do 50 cm kako bi se obezbedio dovoljan prostor za razvoj korena.

Materijali poput terakote i keramike su odlični sve dok saksija ima odgovarajuće drenažne rupe.

Možete da odaberete i tresetne saksije, biorazgradive od tresetne mahovine i drvene pulpe koje podstiču drenažu i sprečavaju da korenej bude u prekomernoj vlazi.

Nega ruža u saksijama

Ružama je potrebno dovoljno sunčeve svetlosti, dobro drenirano zemljište, konstantna vlaga i redovno đubrenje kako bi se podstakao rast i zdravo godišnje cvetanje.

Gajenje ruža u saksijama Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

- Sunčeva svetlost

Ružama u saksijama je potrebno najmanje šest sati direktne sunčeve svetlosti dnevno, pri čemu je jutarnje sunce poželjnije od intenzivnog popodnevnog sunca.

Kako kaže Harvel, adekvatna sunčeva svetlost podstiče snažan rast i obilno cvetanje, a istovremeno pomaže u sušenju lišća rano tokom dana, što smanjuje rizik od bolesti.

Ako nemaju dovoljno svetlosti, ruže mogu da postanu izdužite i da daju manje cvetova.

- Voda

Ruže u saksijama ćete morati češće zalivati nego kada se gaje u zemlji, jer se saksije brže suše. Koliko često ćete zalivati zavisiće od vremena i lokacije vaših ruža, ali Džef Vajkov, stručnjak za ruže i bivši predsednik Američkog društva za ruže kaže da je zalivanje otprilike svaka dva do tri dana obično dovoljno.

Zemljište treba da bude ravnomerno vlažno, ali nikada vlažno.

- Znaci nedovoljnog zalivanja uključuju opušteno lišće i suvo zemljište koje se odvaja od ivica saksije, dok se prekomerno zalivanje može manifestovati kao žućenje lišća, stalno vlažno zemljište ili problemi sa korenom- kaže Harvel.

- Đubrivo

Đubrivo će podstaći obilno cvetanje i treba ga redovno primenjivati tokom vegetacije.

- Pošto se hranljive materije u saksijama brže troše nego u baštenskim gredicama, dosledno đubrenje je neophodno. Redovno hranite ruže tokom vegetacije uravnoteženim đubrivom formulisanim za ruže kako bi se podržao snažan rast i kontinuirano cvetanje.- kaže Harvel.

Gajenje ruža u saksijama Foto: Elena Rostunova / Alamy / Profimedia

- Zemljište

Harvel preporučuje sadnju ruža u saksijamau visokokvalitetnu, dobro dreniranu mešavinu za saksije obogaćenu organskom materijom, kao što je kompost. Trebalo bi da bude dovoljna komercijalna mešavina za saksije bogata hranljivim materijama. Težite proizvodu sa pH od 6,0 do 6,5.

- Orezivanje

Orezujte ruže u saksijama krajem zime ili rano u proleće. Lagano orezivanje može se vršiti po potrebi tokom cele vegetacije, nakon prvog cvetanja.

Uklanjanje mrtvih, oštećenih ili ukrštenih izdanaka pomaže u poboljšanju cirkulacije vazduha i usmerava energiju biljke ka zdravom novom rastu. Pravilno orezivanje takođe podstiče punije biljke i obilnije cvetanje.

Kako posaditi ruže u saksije?

Ako ste kupili ružu koja nije već u saksiji, Vajkof kaže da počnete tako što ćete izabrati saksiju odgovarajuće veličine za sortu koju uzgajate. Saksija treba da ima otvor za drenažu kako bi višak vode mogao da iscuri.

Napunite saksiju do pola zemljom za saksije, a zatim pažljivo olabavite korenovu kuglu.

- Postavite ružu tako da pupoljak bude odmah ispod linije zemlje, zatim ponovo zatrpajte i učvrstite zemlju oko biljke. Dobro zalijte da biste pomogli da se zemlja slegne i eliminiše vazdušne džepove, a završite slojem malča da biste zadržali vlagu.- kaže Harvel.

Kako presađivati ruže u saksijama?

Presadite ruže u saksijama svake dve do tri godine kako biste održali zdrav rast i sprečili da se saksija zaglavi korenom.

Vremenom, korenje može postati pretrpano, a zemlja može da se raspadne, smanjujući njenu sposobnost da podrži biljku.

Prilikom presađivanja, premestite ružu u malo veću saksiju, potpuno osvežite zemlju i, ako je potrebno, lagano podrežite korenje kako biste podstakli novi rast i kontinuiranu snagu.

Gajenje ruža u saksijama Foto: Junhwan Hyun / Alamy / Profimedia

Uobičajene greške koje treba izbegavati

Ruže će cvetati u saksijama uz pravilnu negu, ali postoje neke uobičajene greške koje baštovani treba da izbegavaju radi optimalnih rezultata.

- Izbor pogrešne veličine saksije: Izbor premale saksije ograničiće rast korena i umanjiti performanse.

- Loša drenaža: Saksije treba da imaju otvor za drenažu, a zemlja u saksijama treba da bude dobro drenirana, jer Harvel napominje da loša drenaža može izazvati truljenje korena.

- Neredovno zalivanje: Neredovno zalivanje može izazvati stres za biljke. Cilj je da zemlja bude stalno vlažna, ali ne i preplavljena vodom.

- Ne presađivanje: Ako ne presadite ružu u saksiji, korenje može biti pretrpano, a zemlja iscrpljena, kaže Harvel.

- Nedovoljno sunčeve svetlosti: Mnogi baštovani takođe potcenjuju količinu sunčeve svetlosti koja je ružama potrebna, kaže Harvel. Neobezbeđivanje šest do osam sati sunčeve svetlosti dnevno dovodi do slabog rasta i slabijeg cvetanja.

