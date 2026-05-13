Ako postoji miris koji vraća u detinjstvo, to su sigurno krofnepo bakinom receptu - mekane kao pamuk, vazdušaste i pune šupljina, posute šećerom u prahu koji se topi na prstima. Ovaj recept ima jednu malu, neobičnu "tajnu" koja ih čini još mekšim nego što pamtite.

Dodavanjem jednog sastojka u smesu za krofne po bakinom receptu, dobićete nikad mekšu poslasticu, a dovoljna je samo jedna kašika.

Sastojci:

500 g glatkog brašna

1 kesica suvog kvasca

250 ml toplog mleka

2 kašike šećera

1 kesica vanilin šećera

2 žumanca

50 g otopljenog putera

prstohvat soli

1 kašika pavlake

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

Krofne Foto: Shutterstock

Priprema:

U toplom mleku razmutite kvasac sa kašičicom šećera i ostavite 10 minuta da se aktivira. U velikoj činiji pomešajte suve sastojke - brašno, šećer, vanilin šećer i so, pa dodajte žumanca, otopljen puter i nadošli kvasac.

Sada dolazi ono "neobično" - dodajte jednu kašiku pavlake. Ona nije klasična u bakinom receptu, ali daje krofnama dodatnu mekoću i čini ih vazdušastijim nego inače.

Zamesite glatko, mekano testo i ostavite ga da naraste oko 60 minuta, dok se ne udvostruči.

Kada testo naraste, razvaljajte ga na debljinu od oko 1 cm i vadite krugove čašom ili kalupom po želji. Ostavite krofne još 15 do 20 minuta da odmore.

Pržite ih u dubokom, umereno zagrejanom ulju dok ne dobiju zlatnu boju sa obe strane. Vadite ih na papir da upije višak masnoće. Dok su još tople, pospite ih obilno šećerom u prahu.

Ako želite još "luksuzniji" ukus, u testo možete dodati par kapi ruma ili narandžine korice - to daje onaj miris koji niko ne može da zaboravi.

VIDEO: Krofne sa rupom u sredini: