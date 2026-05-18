Cvećeje od davnina pratilac najvećih trenutaka u životu, od rođenja, ljubavi do rastanka i smrti.

Ipak, u narodnim pričama i sujeverju, određeni cvetovi nisu samo ukras prirode, već tihi nosioci loših predznaka, senke koje ulaze u dom zajedno s mirisima.

Ukoliko ih ne poštujete ili pogrešno upotrebite, veruje se da ne prizivate lepotu, već nešto mračnije što ne vidite dok ne bude kasno.

Uvela ruža

Sujeverje je da uvelo ili trulo cveće ne treba držati u kući, jer tada "skuplja" negativnu energiju. Veruje se da može doneti bolest, nesanicu, pa i teške porodićne krize.

Uvele ruže Foto: Octavian Lazar / Alamy / Profimedia

Ako cvet sam od sebe uvene brzo nakon što stigne u kuću - to je znak upozorenja.

Jorgovan u kući

Koliko god da je lep, joprgovan nikada ne bi smeo da se unosi u kuću. Njegov opojni miris, prema starim verovanjima, otvara vrata duhovima i privlači nesreću.

Jorgovan u kući donosi nesreću Foto: Janna Danilova / Alamy / Profimedia

U nekim krajevima Srbije, verovalo se da jorgovan "krade dušu" iz bolesničke sobe.

Kaktus u spavaćoj sobi

Kaktus često povezujemo sa zaštitom, ali u narodnim predanjima postoji i druga strana. Ako se nalazi pored kreveta, donosi nesklad, distancu i hladnoću u vezi.

Kaktus u spavaćoj sobi je loša ideja Foto: Profimedia

U nekim selima se smatralo da ako žena drži kaktus u spavcaćoj sobi, muž će gledati drugu.

Crveni karanfil

Crveni karanfili su u narodnom verovanju povezani sa agresivnošću i čestim svađama, naročito ako su poklonjeni iz obaveze, a ne iz ljubavi.

Crveni karanfil Foto: Profimedia

Cvetovi bele boje

Ljiljani, bele ruže i narcisi ako se drže u sobi, noću privlače duše umrlih, naročito ako su poklonjeni u lošoj nameri.

Ako se iznenada osuše, ne bacaju se odmah, jer "nešto je ostalo nedorečeno".

