Tamjan se vekovima koristi ne samo tokom crkvenih obreda, već i kao moćno sredstvo za misteriozno čišćenje duše i tela. Dobija se od svetog drveta Burseraceae, koje pronalazi svoje korene u dalekoj Indiji, Saudijskoj Arabiji i Etiopiji. Ali, da li ste znali šta se zaista dešava u vašem domu čim osetite njegovu specifičnu aromu?

Otkrivamo vam tri neverovatna dejstva zbog kojih ćete ga odmah zapaliti:

Tera negativnu energiju i vraća duševni mir

Veruje se da čim se zapali, tamjan mistično čisti vaš dom od nakupljene negativne energije. Njegov miris je prva asocijacija na duboki mir, a snažno pomaže u borbi protiv stresa i anksioznosti. Osećaj smirenosti koji donosi, poboljšava svest i potpuno opušta i um i telo.

Moćan štit od nevidljivih neprijatelja

Osim duhovnog pročišćenja, tamjan krije i moćna antiseptička svojstva. Smatra se da dim tamjana bukvalno uništava viruse i bakterije, te funkcioniše kao savršena prevencija i čistač prostora od štetnih mikroorganizama. Uz to, njegova skrivena protivupalna svojstva deluju neverovatno blagotvorno i umirujuće na vaše disajne puteve.

Tamjan

Magično jača um i "leči zaborav"

Ova drevna smola ima još jednu neverovatnu moć – poboljšava pamćenje i fokus. Njegov dim vas podstiče da se potpuno koncentrišete na ono što trenutno radite. O ovoj tajni je još u srednjem veku pisao čuveni jermenski lekar Amirdovlat iz Amasije, ostavivši iza sebe zapis: "Tamjan svojom vrelom i suvom prirodom jača um i leči zaborav."

Kada god osetite da gubite fokus ili vas obuzme nemir, zapalite samo malo smole tamjana ili iskoristite njegovo eterično ulje, i posmatrajte kako se energija u vašem domu menja.

Kako okaditi kuću?

U kadionicu treba da stavite malo briketa, a preko njega nekoliko zrna tamjana. Upalite šibicom ili upaljačem, a kada počne da gori, započnite molitvu. Kadionicu treba da držite u desnoj ruci i njome pokretima ruke činite znak krsta. Kadite ukućane od najstarijeg do najmlađem, a nakon čina kađenja stavite kadionicu na neko posebno mesto u kući. Briket i tamjan simbolizuju ljubav prema veri i toplotu duše domaćina, dok miris tamjana simbolizuje blagodat Svetog Duha.

