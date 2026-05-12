Majka dvoje dece, Adaura Dankva (38), završila je u psihijatrijskoj ustanovi nakon obe trudnoće, a pošto je postporođajna psihoza kod nje izazvala teške paranoje i halucinacije. Ona danas otvoreno govori o periodu tokom kojeg je verovala da svekrva "pokušava da je otruje", kao i da se svet “bliži kraju”.

Redovno dobijala lekove

Adaure je ispričala da su simptomi počeli dva meseca nakon rođenja prvog deteta. Suprug Emanuel (35) odvezao ju je u bolnicu, jer je počela da pravi štetu u njihovom domu u Kentu. Nakon toga je prebačena u psihijatrijsku ustanovu, gde je postala nasilna prema osoblju i počela da se bori protiv "zmija". Dva meseca je provela odvojena od sina Džuniora, koji danas ima četiri godine, prenosi Mirror.

Ispovest majke o postporođajnoj depresiji Foto: Shutterstock

Kada je rodila drugo dete, ćerku Amaru, danas jednogodišnjakinju, postporođajna psihoza se vratila. Adaure kaže da je počela da umišlja da svekrva "pokušava da je otruje". Plašeći se da bi mogla da povredi sebe ili decu, suprug je iznova potražio lekarsku pomoć. Adaure je provela još dva meseca u specijalizovanoj ustanovi, gde je redovno dobijala antipsihotike. Priznaje da je nakon izlaska imala "suicidne misli".

“Samo sam želela da skočim pod voz. Nikada nisam mislila da ću doživeti psihotičnu epizodu“, rekla je.

"Imala sam noćne more"

Danas ističe da se potpuno oporavila i da - iako bi volela da se sve to nikada nije dogodilo - smatra da ju je teško iskustvo učinilo jačom osobom.

"Dva meseca nakon prve trudnoće počela sam da postajem paranoična i imala osećaj da me ljudi posmatraju. Počela sam da imam noćne more u kojima moja porodica pokušava da me uguši i napada me noževima. Zatim sam halucinirala da se svet završava. Mislila sam da sam izabrana i da ću roditi bebu Isusa. Počela sam da bacam stvari po podu, a moj muž je morao da me obuzda, jer je mislio da ću povrediti bebu. U psihijatrijskoj ustanovi bila sam izuzetno nasilna prema osoblju i stalno sam govorila da želim da se ubijem", ispričala je Adaure i nastavila:

"Sećam se da sam vršila nuždu po podu, mokrila po sebi i pokušavala da se borim protiv zamišljenih zmija. Plašila sam se da imam još dece, jer postoji 50 odsto šanse da se to ponovo dogodi. Nisam želela da dozvolim da me strah savlada, ali šest nedelja nakon drugog porođaja doživela sam novu psihotičnu epizodu. Optužila sam svekrvu da pokušava da me otruje. U bolnici sam bila toliko nasilna da sam plašila druge pacijente. Jednoj ženi sam skinula periku, oštetila ramove kreveta i pokidala zavese".

"Bilo je veoma teško"

Teško iskustvo joj je pomoglo da gleda na svet potpuno drugačije.

"Da li bih volela da mi se to dogodi dva puta? Nikako, ali mislim da me je promenilo nabolje. To je deo mog životnog puta", ispričala je koja je, u međuvremenu, prestala da uzima terapiju i kaže da je spremna da se vrati poslu. Ona i suprug doneli su odluku da više neće imati dece zbog rizika od nove psihotične epizode.

"Bilo je veoma teško, jer morate da mislite na dobrobit supruge i na dobrobit dece. Podržavao sam je strpljenjem i uveravao je da će stvari postati bolje. Često sam pokušavao da joj skrenem misli šetnjama i gledanjem njenih omiljenih serija. Drugi put mi je bilo lakše da joj pružim podršku, jer sam već znao šta mogu da očekujem iz prvog iskustva", zaključio je suprug Emanuel.

