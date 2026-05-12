Kada je počela da zaboravlja reči tokom prezentacija na poslu, Mira Mehat iz Mejdenheda u Berkširu pomislila je da je u pitanju stres. Imala je 49 godina, radila je sa ljudima i držala obuke, ali joj se sve češće dešavalo da ne može da se seti podataka koje je ranije bez problema izgovarala.

U početku je verovala da je problem nastao zbog pritiska na poslu i nove pozicije. Međutim, situacija je postala ozbiljnija kada su se problemi sa pamćenjem preselili i u svakodnevni život.

Foto: facebook/Meera Mehat

Zaboravila je imena sinova

Mira, majka trojice sinova, blizanaca Džasa i Kaša, koji danas imaju 27 godina, i Aleka, koji ima 25, u jednom trenutku se uplašila da boluje od rane demencije.

Jedan od najtežih trenutaka dogodio se kada je trebalo da predstavi svoje sinove, ali nije mogla da se seti nijednog njihovog imena.

– Prvo sam imala problem da se setim statistike dok sam obučavala ljude na poslu, a sama sam napisala taj program obuke. Vremenom, kada bih se viđala sa prijateljima i počela da pričam priču, zaboravila bih reči, a dok bih ih pronašla, zaboravila bih o čemu sam uopšte govorila. Ljudi su mi govorili da je to normalno starenje, ali ja sam mislila da imam ranu demenciju – rekla je Mira.

Prestala je da radi i da izlazi

Strah je vremenom postao toliko jak da je Mira napustila posao i prestala da izlazi. Razgovori sa prijateljima postali su joj naporni, jer je stalno morala da prikriva da ne može da pronađe prave reči.

– Na kraju sam prestala da radim i da izlazim. Postalo je previše teško čak i razmišljati. Osećala sam se kao idiot. Ali snimci mozga nisu pokazali ništa, i to me je još više uplašilo. Niko nije znao šta mi se dešava – ispričala je ona.

Mira kaže da se s vremenom naučila da ćuti i prikriva problem.

– Postaneš dobra u tome da ne govoriš i da to prikriješ. Postavljaš drugima pitanja, puštaš ih da popune prazninu. Radiš to da ljudi ne bi shvatili da ne funkcionišeš – rekla je.

Zaboravila je i rođendan sina

Jedan od trenutaka koji ju je posebno pogodio bio je kada je potpuno zaboravila rođendan sina Aleka. Nije kupila poklone, nije naručila tortu, niti je organizovala proslavu. Shvatila je šta se dogodilo tek kada ju je tog dana pozvao član porodice.

– Potpuno sam zaboravila rođendan sina Aleka. Nisam kupila poklone, nisam ništa planirala, nije mi ni palo na pamet – rekla je Mira.

Dešavalo joj se i da jednog od sinova slučajno nazove imenom psa, a kod kuće je zaboravljala recepte koje je godinama pripremala porodici.

Njen suprug Narb, koji ima 63 godine, bio je zabrinut. Mira je dane provodila gledajući televiziju, dok noću nije mogla da spava.

Lekari su govorili da je starenje

Zbog straha da ima demenciju, Mira je išla kod lekara i radila snimanja mozga. Rezultati nisu pokazivali problem, pa joj je rečeno da je najverovatnije reč o uobičajenom starenju i da će se stanje „samo rešiti“.

Godine 2021. uradila je magnetnu rezonancu, ali je nalaz bio potpuno uredan.

– To me je još više uplašilo. Mislila sam: Da li dobijam demenciju? Da li haluciniram? Da li ludim? – rekla je Mira.

Ipak, uprkos brojnim pregledima, testovima i odlascima kod lekara, tek sedam godina kasnije neko joj je prvi put pomenuo menopauzu.

Preokret posle posete privatnom lekaru

Kada je 2022. godine otišla kod privatnog lekara, prvi put joj je rečeno da bi njeni problemi mogli da budu povezani sa menopauzom.

Dobila je plan ishrane bez šećera i glutena, uz minimalan unos mlečnih proizvoda, a povećan joj je unos proteina. Preporučeni su joj i suplementi i terapije, među kojima su bili estrogen i magnezijum.

Uz to je dobila plan vežbanja koji je uključivao šetnju, trening snage i istezanje, kao i obavezne aktivnosti za opuštanje, uključujući meditaciju.

Lekar joj je savetovao da se novog režima pridržava tri do šest meseci. Već posle tri meseca, kako kaže, primetila je promenu.

– Posle posete privatnom lekaru pratila sam savete i za tri meseca sam se osećala kao potpuno druga osoba. Sada želim da osnažim druge žene. Pitam se koliko žena se odbacuje uz objašnjenje da je to samo normalno starenje – rekla je Mira.

Kasnije je počela i hormonsku supstitucionu terapiju, nakon čega se njeno stanje dodatno popravljalo.

„Skoro sam se vratila u normalu“

Danas Mira kaže da se oseća mnogo bolje i da više nema strah od izlazaka i razgovora sa ljudima.

– Skoro sam se vratila u normalu i više se ne plašim da izlazim i srećem ljude – rekla je ona.

Dodaje da se o menopauzi danas govori više nego ranije, ali smatra da su informacije i dalje nedovoljno jasne.

– Edukacija je bolja, ali je i dalje nejasna kada je reč o menopauzi. Postoje studije koje pokazuju da je moždana magla stvarna i veoma teška – rekla je Mira.

Danas pomaže drugim ženama

Mira danas radi kao edukatorka za menopauzu i razvila je aplikaciju „Menopause Meditation“, namenjenu ženama koje prolaze kroz slične probleme. Aplikacija je ove godine dobila nagradu za najbolje rešenje za kognitivno zdravlje u menopauzi na dodeli „Menopause In Practice“ nagrada.

Prema podacima Fakulteta za medicinu rada u okviru NHS-a, 75 do 80 odsto žena u menopauzi i dalje radi.

– Ovo postaje sve veći problem jer populacija stari, žene kasnije rađaju decu, a istovremeno zauzimaju sve više viših pozicija na poslu – rekla je Mira.

Ona poručuje da ženama treba više podrške i jasnih informacija.

– Ženama je potrebna podrška, ali one ne znaju šta im je dostupno. Hormonska terapija je dobra, ali postoji još toga što može da se uradi. Želim da osnažim druge, jer je pola problema u stresu i pitanju da li ludite – zaključila je Mira.

