Uspešna srpska dizajnerkaSuzana Perić15. maja predstviće svoju kolekciju pod nazivom "Look at me" u Čikagu! Modna kreatorka je stigla u Čikago tri dana uoči revije. Ona je osvojila pažnju javnosti i pre nego što su se reflektori upalili.

Na prestižnom prijemu posvećenom uspešnim poslovnim ženama iz celog sveta, među zvanicama koje oblikuju kulturnu i poslovnu scenu Čikaga, domaćin večeri Maria Papas upravo je Suzanu Perić izdvojila kao jedno od najvažnijih imena događaja i zvanično najavila njenu reviju zakazanu za 15. maj.

Dok se grad priprema za modni spektakl, Suzana Perić već privlači pažnju na prijemima i na ulicama Čikaga i nije čekala pistu kako bi predstavila Srbiju na najbolji mogući način.

Foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Suzana je pre nekoliko meseci u Beču dobila prestižno priznanje "Boss Lady Award Night"

- U pitanju je "Boss Ladys Award Night" nisam došla samo kao dizajnerka i dobitnica nagrade. Došla sam i kao prijateljica. Sandra Savia i ja se poznajemo dugo. Naše prijateljstvo je raslo zajedno sa njenom vizijom da okupi žene koje žele više povezanosti, podrške i poštovanja u poslu i životu - rekla je tada dizajnerka.