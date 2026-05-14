Slušaj vest

Venera će 19. maja ući u polje Raka i tamo će ostati tri do četiri nedelje kao i uvek kad se kreće kroz neki znak.

Kad Venera uđe u polje Raka, ona počinje da budi naše emocije i osećanja. Fokusira se na dublje veze, žudi za sigurnošću, osećajem pripadnosti i dubokom emocionalnom vezom.

Venera u Raku utiče na svaki horoskopski znak drugačije, oblikujući oblasti života gde se akcija usporava, stabilizuje i postaje namernija.

Ovan

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Budući da Venera u Raku ulazi u vašu 4. kuću, spremite se da istražite suštinu doma, u svakom smislu. Ne radi se samo o vašoj fizičkoj lokaciji, već o unutrašnjem hramu u kojem se vraćate sebi.

Ovaj tranzit stvara dinamičan kvadrat sa vašim znakom, Ovnovi, pa ćete možda osetiti borbu u sebi, zarobljeni između potrebe za istraživanjem i čežnje za povlačenjem.

Bik

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Venera u Raku osvetljava vašu treću kuću, pa budite spremni za transformaciju u načinu na koji se izražavate, obrađujete misli i komunicirate sa ljudima oko sebe u svakodnevnim interakcijama.

Ovo poravnanje donosi umirujuću vibraciju vašem znaku, ispunjavajući atmosferu osećajem lakoće. Razgovori dobijaju dublju emocionalnu rezonancu, ispunjeni složenošću i nijansama.

Ovo je vreme za negovanje veza kroz autentično izražavanje, za izgradnju mostova umesto pukog deljenja informacija.

Blizanci

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Sa Venerom koja se pomera u vašu drugu kuću, vreme je da se fokusirate na svoje vrednosti, ono što posedujete, ono što delite i kako doživljavate svoju vrednost. Prigrlite ovu energiju! Ovo je blagi uticaj na vaš znak, nenametljiv, ali primetan. Energija nas nežno poziva da zastanemo i razmislimo.

Vreme je da negujete vezu sa sobom koja zrači stabilnošću. Vaša trenutna ulaganja, i emocionalna i materijalna, oblikuju vaše samopoštovanje na dubok način.

Rak

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi, Venera osvetljava vašu prvu kuću, pa se spremite intenzivnu ličnu vibraciju koja će preuzeti vaš svet.

Možda ćete se osečati otvorenije, prijemčivije i više usklađeno sa svojim emocijama.

Od vas se ne traži da se transformišete, već da potpunije prihvatite svoje pravo ja. Stvorite okruženje u kojem drugi mogu pronaći utehu i sigurnost, a sve to dok ostajete verni svojoj suštini.

Lav

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Venera u Raku prolazi kroz 12. kuću, pa ulazite u carstvo koje je često skriveno, ali živopisno.

Ovaj tranzit stvara značajnu promenu za vaš znak, pa ćete možda osetiti potrebu da zaronite u ličniji i introspektivniji prostor.

Devica

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Sa Venerom u Raku koja osvetljava vašu 11. kuću, spremite se za neke uzbudljive promene u svojim vezama, budućnosti i jedinstvenom osećaju pripadnosti koji negujete sa onima oko sebe. Ovo stvara prelepu vezu sa tvojim znakom, olakšavajući emocionalnim uvidima da odjeknu.

Odnosi koje negujete u ovom trenutku mogli bi se pretvoriti u nešto trajno.

Vaga

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ovaj tranzit prolazi kroz vašu 10. kuću, a vaša osećanja će značajno uticati na vaš javni život. Ovo stvara kvadratni aspekt vašeg znaka i možete osetiti da se javlja izvesna napetost.

Prelazite granicu između vaših istinskih emocija i očekivanja koja su vam postavljena. Prelazite granicu između otvorenosti i toga da budete viđeni.

Škorpija

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpije, sa Venerom u Raku koja osvetljava vašu 9. kuću, spremite se da proširite svoje emocionalne horizonte kao nikada do sada. Ovo poravnanje donosi harmoničan tok vašem znaku, ispunjavajući atmosferu osećajem lakoće i podmlađivanja.

Ono što je nekada izgledalo opterećujuće moglo bi početi da otkriva svoju jasnoću u neočekivanom svetlu. Ovo putovanje nije beg, već preplitanje svega. Vaša emocionalna istina se transformiše u jasnoću koju ste tražili.

Strelac

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Spremite se za intenzivne vibracije dok Venera prelazi u vašu 8. kuću, donoseći vam talas dubine, intimnosti i zajedničkih emocionalnih iskustava.

Možda ćete se naći u emocionalnim vodama koje vam deluju pomalo nelagodno, ali su neophodne za vaš rast. Temelj koji sada stvarate možda se ne vidi, ali transformiše sve ispod površine.

Jarac

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarac, sa Venerom u Raku koja se kreće u vašu 7. kuću, vreme je da usmerite pažnju na vaše odnose. Ovo je u oštroj suprotnosti sa vašim znakom. Ono što vidite kod drugih je odraz vas samih.

Ovo je vreme za dubok uvid u naše veze sa drugima. Šta vam deluje kao dom, a šta kao strano? Ono što stvarate sa drugima u ovom trenutku zahteva duh otvorenosti, a ne potrebu za kontrolom.

Vodolija

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Sa Venerom u Raku koja osvetljava vašu 6. kuću, spremite se za transformaciju u svom svakodnevnom životu, rutinama i negovanoj energiji koju donosite sebi i onima oko sebe.

Vreme je da prihvatite promenu u svojim navikama, vođeni ne razumom već intuicijom. Ovo je vreme da ispunite svoj svakodnevni život osećajem negovanja, transformišući svoje rutine u nešto što rezonira sa vašom pravom suštinom.

Ribe

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe, sa Venerom u Raku koja prolazi kroz vašu 5. kuću, očekuje vas talas emocionalnog izražavanja, kreativnosti i čiste radosti koji će sigurno očarati vaš duh. Ovo je prelepo usklađivanje sa vašim znakom, omogućavajući vašim emocijama da se bez napora transformišu u kreativni izraz.

Vaše emocije se transformišu u zajedničko iskustvo, stvarajući vezu koja odjekuje. Sve se svodi na potpuno prihvatanje vaših emocija i puštanje da teku bez ograničenja.

VIDEO:Pozitivne i negativne strane Bikova, Devica i Jarčeva