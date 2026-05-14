Slušaj vest

Sitni, ali zasitni krompiri koji uglavnom ne moraju ni da se ljušte su među omiljenim sastojcima za ručak u ovo doba godine jer se brzo pripremaju, imaju nežnu teksturu i odlično se kombinuju s raznim začinima, mesom i svežim začinskim biljem.

Posebno su praktični za ručak kad želite nešto ukusno, a bez previše komplikovanja i posla u kuhinji. Ako ih kombinujete s hrskavom slaninom i aromatičnim začinima, najobičniji mladi krompirići se očas posla pretvaraju pravo malo gurmansko zadovoljstvo koje će mirisom osvojiti ceo dom.

Sastojci:

700 g mladih krompirića

1 kašika kima

1 kašika sitno seckanog peršuna

200 g tanko sečene slanine

so po ukusu

malo putera za prženje

Mladi krompirići u slanini Foto: makklyu / Alamy / Profimedia

Priprema:

Mlade krompire oljuštite po potrebi dobro operite. Ukoliko su veći, isecite ih na polovine ili četvrtine kako bi se ravnomerno skuvali.

Stavite ih u posoljenu vodu, dodajte kim i kuvajte oko 25 minuta, dok ne omekšaju. Nakon toga ih ocedite i ostavite kratko sa strane da se prohlade i da višak vlage ispari.

Svaki krompirić potom uvijte u tanan list slanine i učvrstite čačkalicom kako se ne bi odmotao tokom pripreme. Pospite ih seckanim peršunom, pa kratko propržite na puteru dok slanina ne postane hrskava i zlatna.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Pomfrit bolji nego u Meku: