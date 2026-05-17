Slatko od jagoda po starinskom receptu: Ovako su ga pravile naše bake - trebaju vam samo 3 sastojka!
Gusto, mirisno i prepuno celih plodova, ovo slatko savršeno ide uz čašu hladne vode, palačinke ili kao dodatak kolačima. Priprema nije komplikovana, a ukus je neuporediv sa kupovnim varijantama.
Sastojci:
1 kg svežih jagoda
1,5 kg šećera
1 kesica limuntusa
Priprema:
Jagode pažljivo operite i očistite od peteljki. U većoj posudi rastvorite limuntus u hladnoj vodi, pa potopite jagode nekoliko minuta. Nakon toga ih dobro ocedite. U galeriji ispod pogledajte kako da pravilno zamrznete jagode za zimu.
U dublju šerpu ređajte red jagoda pa red šećera, dok ne utrošite sav materijal. Pokrijte i ostavite nekoliko sati, najbolje preko noći, kako bi jagode pustile sok.
Šerpu stavite na srednju temperaturu i kuvajte bez dodavanja vode. Tokom kuvanja pažljivo skidajte penu sa površine kako bi slatko ostalo bistro i lepo. Nemojte mešati kašikom da se jagode ne bi raspale. Po potrebi samo lagano protresite šerpu.
Kada sirup postane gust, a jagode ostanu cele i sjajne, sklonite šerpu sa šporeta. Preko nje stavite čistu kuhinjsku krpu nakvašenu hladnom vodom i ostavite slatko da se potpuno ohladi.
Ohlađeno slatko sipajte u sterilisane tegle, dobro zatvorite i čuvajte na tamnom i hladnom mestu. A evo i kako se pravi slatko od kupina.
