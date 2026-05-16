Kada se spoje pileće meso, đumbir, povrće i mirisni začini, nastaje jelo koje je nežno za stomak, bogato proteinima i dovoljno zasitno da bez problema zameni kompletan ručak. Ova proteinska pileća supa sa đumbirom priprema se u samo jednom loncu, a za manje od sat vremena dobijate topao i hranljiv obrok koji prija i telu i čulima. Idealna je kada želite nešto lagano, a istovremeno dovoljno snažno da vas drži sitim satima.

Zašto je pileća supa sa đumbirom toliko dobra za organizam

Mnogima je upravo pileća supa prva asocijacija na oporavak i toplinu doma. Kada joj dodate sveži đumbir, dobijate obrok koji ne osvaja samo ukusom, već i nutritivnom vrednošću. Đumbir je poznat po tome što može pomoći kod mučnine i osećaja težine u stomaku, dok jedinjenja koja sadrži imaju antiinflamatorna svojstva.

Pileća prsa obezbeđuju visok udeo proteina, koji doprinose osećaju sitosti, očuvanju mišićne mase i normalnoj funkciji imunog sistema. Šargarepa donosi beta-karoten i vitamin A, važan za kožu, vid i imunitet, dok krompir i spanać ovu supu čine potpunim i uravnoteženim obrokom.

Sastojci:

Za 4 porcije biće vam potrebno:

2 kašike maslinovog ulja,

3 srednje šargarepe, oljuštene i iseckane,

2 kašike sitno seckanog svežeg đumbira,

1 i po kašičica mlevenog korijandera,

1 kašičica mlevenog kima,

1/2 kašičice soli,

600 g pilećih prsa bez kostiju i kože,

1.5 litara pilećeg bujona sa manje soli,

2 srednja crvena krompira, oljuštena i iseckana na kockice,

300 g zamrznutog seckanog spanaća,

1 i po kašičica tamarija ili laganog soja sosa.

Priprema:

U većem loncu zagrejte maslinovo ulje. Dodajte šargarepu i sveži đumbir, pa dinstajte pet do sedam minuta, dok povrće blago ne omekša. Umešajte korijander, kim i so, a zatim kratko propržite dok začini ne zamirišu. Dodajte pileća prsa, bujon i krompir. Kada supa provri, smanjite temperaturu, poklopite i kuvajte oko 10 minuta, dok krompir ne omekša, a meso bude potpuno kuvano.

Izvadite piletinu i ostavite je nekoliko minuta da se prohladi. U međuvremenu dodajte spanać i kuvajte još dva minuta. Umešajte tamari. Pileće meso tanko isecite ili usitnite viljuškom, pa ga vratite u lonac.

Obrok koji greje, hrani i dugo drži sitost

Jedna porcija ove proteinske supe sadrži oko 49 grama proteina, što je čini izuzetno zasitnim izborom za ručak ili laganu večeru. Krompir daje prirodnu punoću, spanać osvežava ukus, a đumbir unosi blagu pikantnost koja prijatno zagreva organizam.

Kada je ova supa najbolji izbor

Ova supa je odlična kada:

želite lagan, ali hranljiv obrok,

tražite recept bogat proteinima,

oporavljate se od prehlade ili umora,

imate osetljiv stomak,

želite domaći ručak bez komplikovane pripreme. Toplina koja prija i telu i duši

Neki recepti ostaju u kuhinji jer su jednostavni, a istovremeno donose osećaj potpunog zadovoljstva. Pileća supa sa đumbirom upravo je jedan od takvih obroka. Dok se miris začina širi domom, a topla činija nađe pred vama, shvatate da ponekad najjednostavnija jela pružaju najveći osećaj udobnosti i brige o sebi.

