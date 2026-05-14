Kupovina nove mašine za pranje veša često nam je pravi mali tehnološki izazov. Umesto da se obradujemo modernim funkcijama, mnogi završe zatrpani uputstvima i zbunjeni silnim programima. Ipak, iza tih dugmića krije se način da se računi za struju prepolove uz pametan izbor režima pranja.

Najčešća greška je korišćenje previsokih temperatura. Pranje na 90°C retko je potrebno, osim u posebnim situacijama poput posteljine posle bolesti člana domaćinstva. Za svakodnevni veš, takva toplota samo troši energiju, bledi boje i oštećuje vlakna. Stručnjaci naglašavaju da pranje na 30°C troši i do 40% manje struje nego na 60°C, a razlika se vidi već posle mesec dana.

Odličan izbor kod modernih mašina je režim Eco. Iako traje duže, pere na nižoj temperaturi i troši i do 50% manje energije, uz manju potrošnju vode. Idealno je da bubanj bude pun, jer poluprazna mašina gubi efikasnost. Suprotno tome, kratki programi za „brzo pranje“ nisu toliko ekonomični – dobri su za osvežavanje odeće, ali ne uklanjaju tvrdokorne mrlje niti bakterije.

Pranje veša Foto: Shutterstock

Hladna voda ima svoje prednosti – čuva tkanine i boje, a moderni deterdženti rade i na niskim temperaturama. Ipak, za donje rublje, peškire i sportsku opremu preporučuje se barem 40°C, jer hladna voda ne uklanja masnoće i bakterije.

Ključ ekonomičnog pranja je i pravilno punjenje bubnja. Prepunjen bubanj može oštetiti mašinu, a poluprazan troši više energije po kilogramu veša. Idealno je 80–90% kapaciteta, a ako imate manje veša, koristite opciju „pola punjenja“.

Dosta struje troše intenzivni programi, predpranje i dodatna ispiranja. Oni su potrebni samo u specijalnim slučajevima, ali nisu za svakodnevnu upotrebu.

