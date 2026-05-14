Veš mašina može da vam uveća račun za struju

Kupovina nove mašine za pranje veša često nam je pravi mali tehnološki izazov. Umesto da se obradujemo modernim funkcijama, mnogi završe zatrpani uputstvima i zbunjeni silnim programima. Ipak, iza tih dugmića krije se način da se računi za struju prepolove uz pametan izbor režima pranja.

Najčešća greška je korišćenje previsokih temperatura. Pranje na 90°C retko je potrebno, osim u posebnim situacijama poput posteljine posle bolesti člana domaćinstva. Za svakodnevni veš, takva toplota samo troši energiju, bledi boje i oštećuje vlakna. Stručnjaci naglašavaju da pranje na 30°C troši i do 40% manje struje nego na 60°C, a razlika se vidi već posle mesec dana.

Odličan izbor kod modernih mašina je režim Eco. Iako traje duže, pere na nižoj temperaturi i troši i do 50% manje energije, uz manju potrošnju vode. Idealno je da bubanj bude pun, jer poluprazna mašina gubi efikasnost. Suprotno tome, kratki programi za „brzo pranje“ nisu toliko ekonomični – dobri su za osvežavanje odeće, ali ne uklanjaju tvrdokorne mrlje niti bakterije.

Hladna voda ima svoje prednosti – čuva tkanine i boje, a moderni deterdženti rade i na niskim temperaturama. Ipak, za donje rublje, peškire i sportsku opremu preporučuje se barem 40°C, jer hladna voda ne uklanja masnoće i bakterije.

Ključ ekonomičnog pranja je i pravilno punjenje bubnja. Prepunjen bubanj može oštetiti mašinu, a poluprazan troši više energije po kilogramu veša. Idealno je 80–90% kapaciteta, a ako imate manje veša, koristite opciju „pola punjenja“.

Dosta struje troše intenzivni programi, predpranje i dodatna ispiranja. Oni su potrebni samo u specijalnim slučajevima, ali nisu za svakodnevnu upotrebu.

