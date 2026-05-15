Jedna devojka ostala je zatečena kada je shvatila da se njen dečko tušira - ali bez sapuna. Do ovog saznanja nije došla slučajno, već je u kupatilu postavila male „zamke“ kako bi proverila da li zaista koristi bilo šta od proizvoda za pranje.

Rezultat ju je, sudeći po reakciji, potpuno šokirao, a snimak je ponovo počeo da kruži društvenim mrežama i izazvao lavinu komentara.

Sumnjala u navike

Devojka tiktokera Brendona Roberta još pre tri godine odlučila je da proveri kako se on zapravo tušira. Nije je zanimalo samo da li koristi sapun, već i da li poseže za šamponom, gelom za tuširanje i četkom za leđa.

Kako je objasnila u videu, ispod četke, bočice šampona i sapuna stavila je crvenu pastu. Ideja je bila jednostavna — ako Brandon pomeri neki od proizvoda tokom tuširanja, trag će se videti.

Međutim, ono što je zatekla nakon njegovog kupanja nije bilo ono čemu se nadala.

„Nisam to koristio“

Kada je Brandon završio tuširanje, devojka ga je pitala da li je gotov. Pošto je potvrdio, otišla je u kupatilo da proveri svoje „dokaze“.

Prva na redu bila je četka za leđa. Ostala je netaknuta.

– Nisam to koristio! – uzviknuo je on kada ga je suočila sa tim.

To možda i ne bi bilo toliko neobično, jer mnogi ne koriste četku za leđa prilikom svakog tuširanja. Ali onda je proverila sapun i gel za tuširanje.

Priznao čime se pere

Kada ga je devojka pitala čime se onda uopšte oprao, Brandon je bez mnogo razmišljanja odgovorio:

– Vodom!

Njegov odgovor zvučao je kao da u tome ne vidi nikakav problem, dok je njegova devojka bila vidno zgrožena.

Ubrzo je usledilo pitanje koje je mnogima u komentarima bilo najvažnije:

– Kako si oprao zadnjicu?!

Brandon je, posramljeno, ponovio:

– Vodom...

Komentari se usijali

Snimak je izazvao burne reakcije na TikToku, a mnogi korisnici nisu mogli da veruju da odrasla osoba može da se tušira bez sapuna.

– To bi mi bila kap koja je prelila čašu. Da odraslog muškarca moram da pitam da li je koristio sapun – napisala je jedna korisnica.

Druga se našalila:

– Ne bih mu produžila ugovor.

Jedna korisnica Iksa bila je još slikovitija:

– Kladim se da miriše na parizer i kovanice.

Ipak, nije jedini

Ipak, ispostavilo se da Brandon nije usamljen slučaj. U komentarima su se javili i oni koji smatraju da svakodnevna upotreba sapuna nije neophodna.

– Čekajte dok ljudi ne otkriju da je svakodnevno korišćenje sapuna loše za kožu i kosu – napisao je jedan korisnik TikToka.

Drugi je dodao:

– Sećam se da moj deda veći deo života nije koristio sapun za tuširanje.

Nizali su se i komentari onih koji su priznali da imaju slične navike:

– Nisam znao da je ovo takva drama.

– Pa ni ja to ne radim.

– Žene bi se zgrozile da znaju kako se tuširamo.

