Kako se približava leto, mnogi uređuju dvorišta i terase, ali jedan problem posebno kvari izgled popločanih površina - alge i mahovina.

Zelene naslage najčešće se pojavljuju na vlažnim i senovitim mestima, posebno na kamenu, betonu i behatonu, gde se vlaga duže zadržava.

Ipak, stručnjaci tvrde da postoji jednostavno i jeftino rešenje koje većina ljudi već ima u kuhinji. Obično belo sirće može ukloniti alge za svega pola sata, bez skupih hemikalija i napornog ribanja.

Foto: Boredomtherapy

Belo sirće uklanja alge za 30 minuta

Prirodna kiselina iz belog sirćeta efikasno razgrađuje alge i mahovinu, pa su terase nakon tretmana znatno čistije. Dovoljno je pomešati jednake količine vode i belog sirćeta, pa rastvor sipati u bocu sa raspršivačem ili posudu.

Čišćenje crnih fleka sa popločanih površina

Smesa se zatim nanese direktno na zelene naslage i ostavi da deluje oko 30 minuta. Nakon toga površinu treba istrljati četkom sa čvrstim vlaknima i isprati čistom vodom.

Pazite da ne oštetite biljke

Iako je sirće prirodno sredstvo, njegova kiselina može oštetiti travu, cveće i zemlju, pa se preporučuje da se koristi isključivo na terasi i popločanim površinama.

Foto: Profimedia

Za tvrdokornije naslage mnogi koriste i perače pod pritiskom, ali stručnjaci upozoravaju da nepravilna upotreba može oštetiti kamen i fugne.

Jeftino rešenje koje već imate kod kuće

Za razliku od skupih sredstava za čišćenje, belo sirće predstavlja povoljnu i netoksičnu alternativu koja može brzo vratiti sjaj terasi i dvorištu. Upravo zato poslednjih godina postaje jedno od najpopularnijih kućnih rešenja za uklanjanje algi i mahovine.

