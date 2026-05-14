Dobar tanjir testenine deluje jednostavno, ali upravo u toj jednostavnosti se kriju male tajne koje prave ogromnu razliku u ukusu i teksturi. Zato nije slučajno što isti recept kod nekoga ispadne "običan", a kod nekoga izgleda kao da je stigao iz restorana.

U kuhinji se često oslanjamo na navike koje smo usvojili usput, bez razmišljanja da li su zapravo ispravne. Tako nastaju i dve vrlo česte greške koje mnogi ponavljaju iz generacije u generaciju, a koje mogu da pokvare čak i najbolje sastojke za pastu. Jedna od njih je bacanje vode u kojoj se kuvala testenina, a druga dodavanje ulja pre ili tokom kuvanja. Na prvi pogled deluju kao sitnice, ali upravo one odlučuju da li će jelo biti suvo i razdvojeno ili kremasto i savršeno povezano.

Foto: Profimedia

Voda u kojoj se kuvala testenina nikako nije "otpad". Naprotiv, ona sadrži skrob koji se oslobađa tokom kuvanja i upravo on može da bude tajni sastojak za savršen sos. Kad se malo te vode doda u sos, on postaje kremastiji, bolje se "lepi" za testeninu i dobija puniji ukus, kao u pravim italijanskim kuhinjama.

Druga česta greška je dodavanje ulja u vodu dok se testenina kuva. Iako mnogi misle da će tako sprečiti lepljenje, ulje zapravo pravi suprotan efekat - obloži testeninu i otežava da se sos kasnije lepo sjedini sa njom. Rezultat je jelo koje deluje odvojeno, a ne povezano i ukusno.

Zato je jednostavno pravilo: testeninu kuvajte u dobro posoljenoj vodi, bez ulja, i obavezno sačuvajte malo vode od kuvanja. Taj mali trik često pravi razliku između prosečnog i zaista odličnog jela.

