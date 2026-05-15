Kit Barus (27), devojka koja je diplomirala matematiku i psihologiju sa najvišim ocenama, danas je u samom vrhu kreatorki na platformi OnlyFans, gde zarađuje basnoslovne sume. Iako njen sadašnji život odiše finansijskom slobodom i luksuzom, njena prošlost krije neverovatnu priču o odrastanju pod izuzetno strogim crkvenim pravilima, porodičnom odbacivanju i bolnom gubitku bliskih ljudi.

Kit je odrasla u Kaliforniji u mormonskoj porodici, a u detinjstvu je i do 20 sati nedeljno provodila u crkvi, pa je tako religija bila centralni deo njenog života. Ipak, u tinejdžerskim danima počela je da preispituje svoja uverenja. Kako sama priznaje, sa 14 godina je prvi put gledala po*nografiju, a sa 15 je izgubila nevinost, zbog čega je naišla na strašne osude sopstvene porodice.

- Kada su moji roditelji saznali za to, sve se pogoršalo. Izvukli su me iz škole i poslali u Ajdaho da živim sa bakom i dekom, nakon otprilike šest meseci kućnog pritvora. Bila sam očajna - ispričala je iskreno Kit.

Kap koja je prelila čašu desila se tokom njenih studija kada se nakratko vratila kući. Njen otac ju je ponovo izbacio iz doma, ovog puta zbog toga što je u njenoj sobi pronašao jestivi proizvod sa kanabisom i vibrator, što ju je zauvek udaljilo od mormonske zajednice.

Od advokatske kancelarije do nauke i neverovatnog bogatstva

Nakon što je ostala prepuštena sama sebi, Kit je iznajmila sobu i radila u advokatskoj kancelariji od 9 do 17 časova. Prekretnica se dogodila 2022. godine kada je, pritisnuta finansijskim problemima i na nagovor prijateljice, otvorila OnlyFans nalog i već u prvom mesecu zaradila 10.000 dolara.

Svoj današnji uspeh na platformi pripisuje obrazovanju.

- Ovo nije sreća. Tretiram to kao posao. Pratim stope odlaska korisnika, cenovnu elastičnost, ponašanje korisnika. To je prediktivno modelovanje - objasnila je ova matematičarka, ističući da sada za mesec dana zaradi više nego mnogi redovni univerzitetski profesori za godinu dana. Sav taj novac iskoristila je kako bi finansirala svoj doktorat iz matematike.

Zahvalna crkvi na čvrstim granicama

Zanimljivo je da Kit, uprkos tome što se bavi prodajom intimnog sadržaja na mreži, upravo svom strogom mormonskom odgoju pripisuje zasluge za to što i danas ima nepremostive granice u svom poslu.

- Ne stvaram nikakav ekstremni sadržaj niti učestvujem u se*sualnim izazovima i na tome, zapravo, zahvaljujem svom mormonskom odgoju - istakla je ona.

Dodala je da su joj upravo nametnuta pravila iz detinjstva i njeno unutrašnje neslaganje sa njima pomogli da postane veoma nezavisna i svesna onoga što zaista želi, odbijajući da radi ekstremnije stvari samo zato što se "dobro prodaju".

