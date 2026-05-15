Slušaj vest

Dragoljub (Tropaeolum majus) je zeljasta, višegodišnja biljka, koja potiče iz Perua i Meksika. Ovo je ukrasna, vrtna vrsta, ali se takođe koristi i u narodnoj medicini, ali za pravljenje raznih, vitaminskih salata.

Prihranjivanje mu nije potrebno, jer previše plodno tlo zapravo može dovesti do lošeg cvetanja. U vrtu ga je najbolje saditi uz kupusnjače i paradajz.

Dragoljub Foto: stuart fretwell / Alamy / Profimedia

Dragoljub ne podnosi mraz i zapravo se u zatvorenom sadi u martu, a u maju, u vrtu. Može da naraste 2 metra i voli sunce. Potrebno mu je zalivanje, a daje cvetove u nijansama od svetložute, preko narandžaste, sve do crvene.

Odbija biljne vaši, gusenice, puževe, mrave i miševe, pa je koristan u povrtnjaku.Osim što može poslužiti kao mamac i tako odvratiti napasti od povrća, neke bubice može odbiti i svojim mirisom, pa se preporučuje da bude posebno uz tikvice i krastavce.

(Kurir.rs/lepotasrbije)

VIDEO: Najlepše dvoripte u Evropi