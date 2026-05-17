Sadnja paprika za mnoge je svake godine ista priča - kopanje, okopavanje, stalno zalivanje i borba sa korovom. Međutim, poslednjih godina sve više baštovana okreće se nemačkoj metodi uzgoja koja potpuno menja način na koji paprika raste.

Ovaj sistem ne samo da smanjuje fizički posao oko bašte, već stvara uslove u kojima paprika daje mnogo više plodova, čak i kada temperature naglo variraju. Posebno je praktičan za manje parcele, ali i za ljude koji ne žele da provode sate savijeni nad zemljom.

Tajna je u "toploj" organskoj gredici

Umesto klasičnog kopanja, formira se izdignuta organska gredica koja se pravi sloj po sloj. Na dno se stavljaju grane ili drvna sečka, preko toga pokošena trava, lišće i biljni ostaci, a na vrh kompost i plodno zemljište.

Tako nastaje humka visine između 25 i 40 centimetara koja se iznutra prirodno zagreva dok se organski materijal razlaže. Zemlja je toplija nekoliko stepeni nego u običnoj bašti, što paprikama posebno prija jer obožavaju toplotu.

Baštovani tvrde da upravo zbog toga biljke brže napreduju, ranije cvetaju i daju mnogo stabilniji rod.

Manje zalivanja, manje korova i mnogo jači plodovi

Jedna od najvećih prednosti ovog sistema jeste to što organski slojevi zadržavaju vlagu poput sunđera. Zemlja se sporije suši, pa paprika traži mnogo manje zalivanja čak i tokom velikih vrućina.

Površina se dodatno prekriva slamom ili senom, čime se gotovo potpuno sprečava rast korova. To znači i kraj svakodnevnog plevljenja koje većini ljudi zadaje najveću muku tokom leta.

Istovremeno, u zemlji se razvijaju gliste koje prirodno rastresaju tlo i poboljšavaju dotok vazduha do korena. Paprike zbog toga razvijaju jači korenov sistem i postaju otpornije.

Trik sa hulahopkama koji spasava stabljike

Kod sadnje se savetuje razmak od najmanje 40 centimetara između biljaka, a mnogi u rupe dodaju pepeo ili vermikompost kako bi paprika imala dodatnu hranu tokom rasta.

Zanimljivo je da iskusni baštovani koriste stare najlonske hulahopke za vezivanje stabljika. Mekani materijal se rasteže kako biljka raste, ne useca se u stabljiku i pomaže teškim plodovima da ne polome grane.

Na ovaj način paprika može da izdrži čak i plodove teže od 400 grama bez pucanja i oštećenja.

Mnogi koji su probali ovu nemačku metodu tvrde da se više nikada nisu vratili klasičnoj sadnji. Manje posla, manje zalivanja i mnogo bogatiji rod zvuče kao dovoljno dobar razlog.

