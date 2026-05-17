U prostoru Pella Signature u Čikagu održana je spektakularna revija dizajnerkeSuzane Perić pred više od 500 zvanica, a već od prvog momenta bilo je jasno da je energija u prostoriji drugačija, električna, puna uzbuđenja i očekivanja da se desi nešto veliko. A Suzanin odgovor je premašio svaka očekivanja.

Publika je pristizala ranije nego obično, prostor se punio razgovorima, kamerama i onim specifičnim osećajem da svi znaju da dolaze na nešto “više od revije”. I čim su se svetla ugasila i muzika krenula, atmosfera je prešla u potpunu tišinu koja je trajala samo sekund, i onda je pista eksplodirala.

Od tog trenutka više nije bilo pauze.

Revija je išla kao talas, model za modelom, bez praznog hoda. Svaki izlazak bio je priča za sebe, svaki outfit imao je svoj karakter i svoj stav. Nije to bila “kolekcija koja se gleda”, nego niz trenutaka koji te hvataju i ne puštaju. Publika je reagovala glasno, spontano i bez zadrške. Aplauzi su dolazili usred izlaska, telefoni su se dizali i spuštali u istom trenutku, jer su neki momenti jednostavno tražili da se samo gledaju.

Suzana Perić je pokazala ono po čemu je prepoznatljiva, moda sa stavom! Svako odelo imalo je snagu da pomeri sve granice! Na pisti se nije smenjivala odeća, nego energija.

Za muzički deo večeri i fenomenalnu atmosferu postarala se poznata DJ Kruna, čiji je set držao celu salu u magičnoj energiji i savršeno pratio ritam piste. Čista snaga kolekcije uzburkala je ovaj grad. Suzana Perić je ovom revijom još jednom pokazala zašto njen potpis traje, jer ne prati trend, nego pravi svoj svet bez kompromisa. Saradnja sa organizatorom ove večeri i osnivačem Žena udruženja, Gordanom Mitrović sa ponosom je okupila inspirativne dame koje se osnažuju i povezuju kroz nezaboravne večeri poput ove.

Događaju je prisustvovao veliki broj domaćih i stranih medija uključujući i zvanični Chicago Fashion Show tim koji je prenosio reviju i intervjuisao Suzanu Perić, Srpska Televizija Chicago USA, Serbian Times, Čikago dešavanja US, Serbian Mirror, Serbian Film Festival, kao i brojni američki influenseri . Među zvanicama su takođe bili predstavnici diplomatskog kora, General konzul Republike Srbije gospodin Marko Nikolić sa svojom suprugom,, Generalni konzul Rumunije Ilije Stanica, Generalni konzul Moldavije Anton Lungu sa svojom suprugom, Generalni konzul Kirgistana Chyngyz Eshimbekov, konzul Severne Makedonije Daniela Nikova predstavnica World Business Chicago gđa Maja Meade, kao i mnogi drugi zvaničnici, i ljudi iz biznisa i kulture.

Tokom večeri, Generalni konzul Republike Srbije Marko Nikolić obratio se prisutnima i zahvalio Suzani Perić na kulturnom doprinosu i predstavljanju srpske modne scene u Čikagu u najboljem svetlu, a iz čikaške zajednice govorila je Maria Pappas, koja je punog srca pozdravila dolazak srpske kreatorke i istakla svetski nivo događaja kakav se retko viđa i te da se nakon ovoga Srbija mora posetiti.

Nakon defilea, Suzana Peric i DJ Kruna izašle su na finale i izazvale ovacije. Nije bilo distance između piste i publike, sve je bilo u istoj frekvenciji.

Nakon revije Suzana Perić je dobila specijalno priznanje “EXCLUSIVE CHICAGO SHOW – WOMAN IN POWER” za doprinos, liderstvo i inspirativan uticaj u osnaživanju žena i zajednice, od udruženja "Žena Čikago" čime je još jednom potvrđena njena uloga kao istaknute dizajnerke i ličnosti koja svojim radom ostavlja snažan i prepoznatljiv trag i van modne piste.

Gosti su nastavili da uživaju u muzici, slikaju se i pričaju sa Suzanom Perić. Ovoga puta su imali jedinstveni priliku da osete svetski luksuzni modni brend Suzana Peric i zapravo udahnu deo njene magije i kreacija.

Dobra atmosfera proširila se van granica, ceo Čikago bruji o Suzani, a ovo veče će se još dugo prepričavati!