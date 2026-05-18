Lep buket cveća, bez obzira da li ga kupimo sebi ili ga dobijemo, uvek nas obraduje. Ali tu radost često prati i mala briga: "Nadam se da neće brzo uvenuti!". Naravno, svi bismo voleli da to prelepo cveće što duže krasi naš prostor, ali rezano cveće ipak ima svoj rok trajanja. Dobra vest je da taj rok ne mora biti kratak - pravilnom negom možemo ga produžiti.

-A kako to uraditi, odnosno kako produžiti život rezanog cveća, istražila je Džejn Kim za portal The Spruce. Stručnjak s kojim je razgovarala je njen otac Seo Rae Kim, koji se cvećarstvom bavi više od 30 godina. Ono što je počelo kao posao za izdržavanje porodice, vremenom je preraslo u strast prema unošenju radosti u živote ljudi kroz cveće. Njegova prava ljubav prema cveću razvila se kada je pokrenuo sopstvenu firmu, BB Flowers.

- Cveće je samo po sebi prelepo i jedinstveno umetničko delo - kaže Kim i dodaje:

- Ono ima sposobnost da svakoga razveseli svojom lepotom ili izmami osmeh na lice u bilo kom trenutku, toliko je moćno.

S obzirom na decenije iskustva, Kim je prava osoba za savete kako odabrati najsvežije cveće i kako ga što duže održati lepim u vazi.

Ne žurite pri odabiru

Svako rezano cveće i svaki buket su drugačiji, zato je važno odvojiti vreme i pažljivo izabrati.

- Kada kupuju cveće, ljudi često biraju potpuno zatvorene pupoljke jer misle da će duže trajati kod kuće, ali to nije uvek slučaj - kaže Kim.

- Najbolje je izabrati cveće čiji su pupoljci blago otvoreni, jer postoji veća šansa da će se potpuno otvoriti. Potpuno zatvoreni pupoljci se ponekad uopšte ne otvore ili ih je teže održavati.

Bez obzira da li kupujete cveće u cvećari ili prodavnici, preporučuje da pažljivo proverite stanje latica i obratite pažnju na znakove venuća, braon mrlje ili isušivanje.

- Mnogi kupci pretpostavljaju da je svo cveće savršeno. Međutim, cveće je organski proizvod koji često prolazi dug transport, i mnogo faktora može uticati na njegov kvalitet. Važno je proveriti šta kupujete kako ne bi brzo uvenulo - savetuje Kim.

Kod ruža, ljiljana ili tulipana preporučuje da lagano dodirnete latice — treba da budu čvrste. Providne ili mlitave latice znak su da cveće nije u dobrom stanju.

Koristite prihranu za cveće

Buket kupljen u prodavnici često dolazi sa kesicom praha za prihranu. Ona pomaže da cveće duže ostane sveže.

- Uvek savetujem ljudima da traže prihranu ako već nije uključena, jer zaista pravi razliku - kaže Kim.

Ako često kupujete cveće u supermarketu, dobra ideja je da unapred nabavite nekoliko kesica ili napravite sopstvenu verziju kod kuće.

Prilagodite aranžman

Uz mnoštvo saveta na internetu, lako je zbuniti se oko aranžiranja cveća. Ipak, najbolje je osloniti se na sopstveni osećaj.

- Izabrali ste to cveće jer vam se dopalo - to ga već čini ličnim. Napravite korak dalje i pratite svoj instinkt. Ne postoje stroga pravila, zato se opustite i eksperimentišite - kaže Kim.

Pazite na temperaturu

Većina cveća ne podnosi visoke temperature.

- Toplota ubrzava venuće, zato je kontrola temperature ključna. Ako ne možete rashladiti prostor, menjajte vodu svakodnevno i dodajte nekoliko kockica leda - savetuje Kim.

Redovno menjajte vodu i skraćujte stabljike

Nekoliko minuta dnevno može napraviti veliku razliku.

- Stabljike uvek secite ukoso, bilo makazama ili nožem, kako bi bolje upijale vodu. Što više pažnje posvetite cveću, duže će trajati - kaže Kim.

Nemojte biti prestrogi prema sebi

Na kraju, Kim naglašava važnu stvar: prihvatite prirodan životni ciklus cveća.

- Čim kupite cveće, morate prihvatiti da je to živo biće sa ograničenim vekom. Možete uraditi sve kako treba, a ono ipak može brzo uvenuti — i to je u redu. Ulepšalo vam je dane i to je njegova svrha. Recite „hvala“ i nemojte biti prestrogi prema sebi - zaključuje Kim.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

