Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Hurem torta je savršena ako volite deserte punog ukusa i kremaste strukture, pa će vas ova torta sigurno osvojiti. Spoj čokolade, oraha, pistaća i urmi daje joj poseban, egzotičan ukus koji podseća na raskošne istočnjačke kolače.

Inspiraciju nosi iz sveta sultanija i dvorskih gozbi, pa nije ni čudo što izgleda i ukusom deluje veoma luksuzno.

Sastojci:

Za koru:

5 jaja

5 kašika šećera

5 kašika brašna

2 kašike kakaa

1 kesica praška za pecivo

5 kašika ulja

5 kašika mleka

100 do 150 g sitno seckanih urmi

Za fil:

1 l mleka

3 pudinga sa ukusom vanile

6 kašika šećera

100 g bele čokolade

100 g putera ili margarina

100 g mlevenih oraha

100 g mlevenih pistaća

150 do 200 g sitno iseckanih urmi

Za glazuru:

100 g čokolade za kuvanje

5 kašika mleka

1 kašika ulja

Čokoladna torta Foto: 11 Zdeněk Lhoták / Ifood SM / Profimedia

Priprema:

Priprema kore

Jaja i šećer mutite dok smesa ne postane svetla i vazdušasta. Dodajte mleko i ulje, a zatim umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo.

Na kraju ubacite seckane urme i lagano promešajte. Smesu sipajte u podmazan pleh i pecite oko 20 minuta na 180 stepeni.

Savet:

Za mekšu i sočniju koru, možete je nakon pečenja lagano preliti mlekom ili čokoladnim mlekom.

Priprema fila

Puding i šećer skuvajte u mleku dok ne dobijete gust krem. Dok je još topao, dodajte belu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne rastopi.

Kada se fil ohladi, umutite ga sa puterom ili margarinom. Zatim umešajte orahe, pistaće i sitno seckane urme.

Završni deo

Ohlađenu koru premažite pripremljenim filom. Za glazuru otopite čokoladu sa mlekom i uljem, pa ravnomerno prelijte preko torte. Ostavite kolač da se dobro rashladi pre služenja.

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Sastojci saher torte: