Raskošna Hurem torta: Desert koji će sve oboriti sa nogu - kraljica među kolačima
Hurem torta je savršena ako volite deserte punog ukusa i kremaste strukture, pa će vas ova torta sigurno osvojiti. Spoj čokolade, oraha, pistaća i urmi daje joj poseban, egzotičan ukus koji podseća na raskošne istočnjačke kolače.
Inspiraciju nosi iz sveta sultanija i dvorskih gozbi, pa nije ni čudo što izgleda i ukusom deluje veoma luksuzno.
Sastojci:
Za koru:
5 jaja
5 kašika šećera
5 kašika brašna
2 kašike kakaa
1 kesica praška za pecivo
5 kašika ulja
5 kašika mleka
100 do 150 g sitno seckanih urmi
Za fil:
1 l mleka
3 pudinga sa ukusom vanile
6 kašika šećera
100 g bele čokolade
100 g putera ili margarina
100 g mlevenih oraha
100 g mlevenih pistaća
150 do 200 g sitno iseckanih urmi
Za glazuru:
100 g čokolade za kuvanje
5 kašika mleka
1 kašika ulja
Priprema:
Priprema kore
Jaja i šećer mutite dok smesa ne postane svetla i vazdušasta. Dodajte mleko i ulje, a zatim umešajte brašno, kakao i prašak za pecivo.
Na kraju ubacite seckane urme i lagano promešajte. Smesu sipajte u podmazan pleh i pecite oko 20 minuta na 180 stepeni.
Savet:
Za mekšu i sočniju koru, možete je nakon pečenja lagano preliti mlekom ili čokoladnim mlekom.
Priprema fila
Puding i šećer skuvajte u mleku dok ne dobijete gust krem. Dok je još topao, dodajte belu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne rastopi.
Kada se fil ohladi, umutite ga sa puterom ili margarinom. Zatim umešajte orahe, pistaće i sitno seckane urme.
Završni deo
Ohlađenu koru premažite pripremljenim filom. Za glazuru otopite čokoladu sa mlekom i uljem, pa ravnomerno prelijte preko torte. Ostavite kolač da se dobro rashladi pre služenja.
