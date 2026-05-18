Mnoge žene danas ulažu mnogo novca u negu kose - od profesionalnih šampona i maski do skupih ulja i tretmana. Ipak, frizeri upozoravaju da jedna mala greška može da poništi gotovo sav trud koji ulažete u svoju kosu. Naime, veliki broj ljudi i dalje koristi fen, peglu ili figaro bez adekvatne zaštite od toplote, zbog čega kosa postaje suva, lomljiva i bez sjaja, čak i kada koristite kvalitetne preparate.

Zašto toplota toliko oštećuje kosu?

Visoke temperature direktno utiču na strukturu dlake. Kada je kosa previše izložena toploti, gubi vlagu, postaje suva i sklona pucanju. Posledice se najčešće vide kroz ispucale krajeve, pojačano mršenje i gubitak prirodnog sjaja. Stručnjaci ističu da se oštećenje ne dešava odjednom, već postepeno - svakodnevnim feniranjem bez zaštite.

Jedan proizvod je ključan pre feniranja

Pre nego što uključite fen, potrebno je da na kosu nanesete preparat za zaštitu od toplote, poznat i kao heat protectant. Njegova uloga je da napravi zaštitni sloj oko vlasi i ublaži štetu koju izazivaju visoke temperature. Važno je znati da ulja i maske za kosu nisu zamena za ovaj proizvod, jer oni neguju kosu, ali je ne štite direktno od toplote. Najbolje je da se preparat nanese ravnomerno na vlažnu kosu, pre sušenja ili stilizovanja.

Greška koju većina pravi

Jedna od najvećih grešaka jeste korišćenje previsoke temperature na fenu ili pegli. Mnogi misle da će kosa tako brže biti gotova, ali zapravo dolazi do još većeg isušivanja. Frizeri savetuju da fen ne držite preblizu glavi i da birate srednju temperaturu, posebno ako često stilizujete kosu. Takođe, nije preporučljivo prelaziti peglom više puta preko istog pramena, jer se tada oštećenje dodatno povećava.

Nisu važni samo skupi preparati

I najskuplji proizvodi za negu mogu imati slab efekat ako kosu svakodnevno izlažete toploti bez zaštite. Zdrava i sjajna kosa ne zavisi samo od šampona ili maske, već i od načina na koji je tretirate. Zato stručnjaci ističu da je zaštita od toplote jedan od najvažnijih koraka u rutini nege, posebno za osobe koje redovno koriste fen, figaro ili peglu.

