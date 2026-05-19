Pikantna piletina sa softanim (meko kuvanim) pirinčem i šampinjonima odlično se slaže, a i lako priprema na ringli. Oni koji nemaju rernu ovako pripremaju ovu sjajnu zamenu za pilav i tvrde da im je ovo jedno od omiljenih jela.

Recept za piletinu sa šampinjonima i pirinčem Foto: Richard Semik / Alamy / Profimedia

Sastojci:

  • 400 g pilećeg belog mesa
  • 1 glavica crna luka
  • 1 koren šargarepe
  • 3 čena bela luka
  • 200 g šampinjona
  • 400 g pirinča
  • 1 kašika seckanog peršuna
  • 1 kašičica kurkume praha
  • 1 kašičica đumbira u prahu
  • po potrebi so
  • mleveni biber
  • oko 4 dl vode
  • 2 kašike ulja

Priprema:

Recept za piletinu sa šampinjonima i pirinčem Foto: Panther Media, Panther Media Global / Alamy / Profimedia

Meso iseckati na kockice. Iseckati crni luk, beli luk, šampinjone na listiće, a šargarepu izrendati. Pirinač oprati i dobro ocediti. Na ulju desetak minuta propržiti meso, dodati seckano povrće. Sve pržiti 15 minuta, dok povrće ne omekša i ispari tečnost. Dodati pirinač mešati na vatri 2-3 minuta, dodati so, mleveni biber, seckani peršun. U vodu razmutiti kurkuma prah i đumbir u prahu preliri meso i povrće, poklopiti i na tihoj vatri kuvati da pirinač omekša i upije vodu. Ako pirinač ne omekša, po potrebi dodati još vode.

