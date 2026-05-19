Recept za piletinu sa šampinjonima i pirinčem

Pikantna piletina sa softanim (meko kuvanim) pirinčem i šampinjonima odlično se slaže, a i lako priprema na ringli. Oni koji nemaju rernu ovako pripremaju ovu sjajnu zamenu za pilav i tvrde da im je ovo jedno od omiljenih jela.

Recept za piletinu sa šampinjonima i pirinčem Foto: Richard Semik / Alamy / Profimedia

Sastojci: 400 g pilećeg belog mesa

1 glavica crna luka

1 koren šargarepe

3 čena bela luka

200 g šampinjona

400 g pirinča

1 kašika seckanog peršuna

1 kašičica kurkume praha

1 kašičica đumbira u prahu

po potrebi so

mleveni biber

oko 4 dl vode

2 kašike ulja Priprema:

Meso iseckati na kockice. Iseckati crni luk, beli luk, šampinjone na listiće, a šargarepu izrendati. Pirinač oprati i dobro ocediti. Na ulju desetak minuta propržiti meso, dodati seckano povrće. Sve pržiti 15 minuta, dok povrće ne omekša i ispari tečnost. Dodati pirinač mešati na vatri 2-3 minuta, dodati so, mleveni biber, seckani peršun. U vodu razmutiti kurkuma prah i đumbir u prahu preliri meso i povrće, poklopiti i na tihoj vatri kuvati da pirinač omekša i upije vodu. Ako pirinač ne omekša, po potrebi dodati još vode.

