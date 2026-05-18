Kako da operete miris belog luka sa šaka

Iako je beli luk kralj ukusa u svakom jelu, njegov intenzivan miris može biti prava noćna mora jer se satima zadržava na prstima, uprkos upornom ribanju sapunom. Srećom, iskusni majstori kulinarstva imaju proveren metod koji ovaj problem rešava u trenu.

Čelična moć u službi čistoće

Kako da uklonite miris belog luka sa šaka

Tajna se krije u predmetima od nerđajućeg čelika, poznatijeg kao inoks. Kada završite sa seckanjem ili gnječenjem, nakvasite ruke i jednostavno ih protrljajte o neki čelični predmet. To može biti sama sudopera, poleđina noža ili bilo koja kuhinjska alatka napravljena od ovog materijala. Ključno je da metalom pređete preko jagodica prva i delova oko noktiju, jer su to mesta gde se sumporna jedinjenja najduže zadržavaju.

Hemijska reakcija koja neutrališe neprijatan miris

Nauka koja stoji iza ovog trika je zapravo vrlo jednostavna: jedinjenja sumpora, koja su zaslužna za prepoznatljiv miris luka, u kontaktu sa metalom pokreću hemijsku reakciju koja te mirise neutrališe. Da bi rezultat bio savršen, preporučuje se da ruke nakon trljanja o čelik još jednom operete mlakom vodom i sapunom.

Brzina je ključ uspeha

Najbolje rezultate postićete ako ovaj postupak obavite odmah nakon pripreme jela, pre nego što koža upije aromu belog luka. Ako je miris baš uporan, čitav proces možete ponoviti još jednom. Zbog svoje efikasnosti i jednostavnosti, nerđajući čelik ostaje najpouzdaniji saveznik svakog kuvara u borbi protiv neprijatnih mirisa u kuhinji.

