Elegantne, mirisne i raskošne, ruže su mnogima omiljeno cveće. Štaviše, skoro da ne postoji vrt koji ne krase: od klasičnih crvenih koje slute na radost i simbolišu ljubav, do belih, žutih, rozikastih, narandžastih... Ako ih imate u bašti, dvorištu ili saksiji, verovatno su već buknule i kradu vam pogled kad god prođete pored njih. Ali, ne zaboravite - tokom letnjih meseci potrebna im je posebna nega, kao i odgovarajuća količina vode.

Ruže su s razlogom poznate kao kraljice bašte. Njihova bezvremena lepota i elegancija, očaravajući miris i raskošne boje čine ih savršenim izborom za svaku priliku – od romantičnih gestova do dekoracije. Maj je njihov mesec, jer upravo tada snažno rastu, formiraju pupoljke i pripremaju se za najveličanstveniji period cvetanja. Ako ste obavili sve prolećne radove vezane za njih, ostalo je samo da obratite pažnju na zalivanje. A topli dani tek predstoje...

Iskusni baštovani uvek stavljaju novine u baštu Foto: Shutterstock

Koliko su vaše ruže žedne zavisi od tri faktora: starosti biljke, zemljišta i vremena. Mladom, novozasađenom cveću potrebna je velika pažnja u prvih nekoliko nedelja, jer njihovo korenje još ne doseže dovoljno duboko u zemlju. To znači da ih treba zalivati svaka dva do tri dana. Starije su manje zahtevne. Osim ako temperature nisu izuzetno visoke, sasvim je dovoljno temeljno ih zalivati svake dve do tri nedelje.

Teren iz kojeg rastu takođe je bitan. Glinovito zemljište je zbijeno i teško, bogato mineralima, ali slabo propušta vodu i vazduh. Pošto bolje zadržava vlagu, budite oprezni. Zalivajte cveće polako i duboko, kako bi voda dospela do korena koji mora biti dobro snabdeven. Oko 10 do 15 litara po grmu je idealna zapremina.

Ako ruže ne izgledaju kako treba, to bi mogao biti znak nepravilnog zalivanja. Previše vode oslabiće izdanke i cvetove, pa ako primetite da deluju mlitavo, znači da ste preterali i da je uzrok truljenje korena. U tom slučaju biljka više ne može da apsorbuje tečnost. Ukoliko, pak, primetite da se listovi i stabljike ne razvijaju, da pupoljci beživotno vise i da se cvetovi ne otvaraju ili venu odmah po otvaranju, znajte da su vaše ruže – žedne.

4 jednostavna saveta za pravilno zalivanje ruža

Zalivajte ujutru: Višak vode tada ima vremena da ispari tokom dana, a listovi ostaju suvi. Na podnevno sunce odmah zaboravite.

Ne zalivajte preko listova: Usmerite mlaz direktno ka zemlji. Mokri listovi podstiču gljivične infekcije, naročito ako ostanu vlažni tokom noći.

Izbegavajte zadržavanje vode: Posebno kod ruža u saksijama - važno je da višak tečnosti ima gde da oteče. Drenažni sloj od ekspandirane gline može da pomogne.

Obratite pažnju na kvalitet: Ruže ne vole tvrdu vodu i zemljište bogato kamencem. Najbolje je mešati kišnicu sa vodom iz česme, a idealno bi bilo da pH vrednost bude između 5,5 i 6,5.

