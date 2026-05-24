Slušaj vest

Koliko god da čistite stan, pauci, sitne bube i voćne mušice nekako uvek pronađu put do kuće. Dovoljno je malo vlage, otvoren prozor ili činija voća u kuhinji i odjednom se po ćoškovima pojavljuju paučina, mušice i insekti kojih ne možete da se rešite danima.

Ipak, mnogi poslednjih godina umesto hemikalija koriste mnogo jednostavnije rešenje, biljku čiji miris ljudi obožavaju, a insekti ne podnose.

Reč je o nani, aromatičnoj biljci koja osim što osvežava prostor može pomoći i da pauci, mušice i sitni insekti zaobilaze vaš dom.

Njena jaka aroma posebno smeta paucima, zbog čega je mnogi drže na terasi, prozoru ili u kuhinji upravo kao prirodnu zaštitu od insekata.

Miris koji ljudima prija, a insekte tera iz kuće

Nana sadrži intenzivna aromatična jedinjenja koja odbijaju mnoge insekte. Zato se često koristi kao prirodni repelent, naročito tokom toplijih meseci kada se mušice i pauci najviše pojavljuju.

Osim same biljke, mnogi koriste i eterično ulje nane. Dovoljno je desetak kapi pomešati sa pola litre vode i sipati u bočicu sa raspršivačem.

Nana Foto: Shutterstock

Tom mešavinom možete poprskati ćoškove, prozore, terasu, ostavu ili mesta gde najčešće primećujete insekte i paučinu.

Dodatni plus je što prostor posle toga miriše sveže, bez jakog mirisa hemikalija.

Nana je jedna od najlakših biljaka za održavanje

Osim što je korisna, nana je i veoma zahvalna biljka za gajenje. Voli svetlost i dosta vode, pa joj najviše odgovara sunčano mesto u stanu ili na terasi.

Najbolje je kupiti već formiranu biljku i presaditi je u veću saksiju, jer se brzo širi i raste mnogo bolje kada ima dovoljno prostora.

Zemlja treba da bude vlažna, ali ne potpuno natopljena vodom. Tokom toplijih dana uglavnom je dovoljno zalivanje jednom dnevno ili na svaka dva dana.

Ako primetite da listovi venu, biljci najčešće nedostaje sunce ili voda.

Nana Foto: Shutterstock

Ljudi je danas drže više zbog ovog nego zbog čaja

Iako se nana godinama koristila za čajeve, limunade i osvežavajuće napitke, sve više ljudi danas je drži upravo zbog praktične strane.

Prirodni mirisni repelenti postali su popularni jer mnogi više ne žele agresivne sprejeve po kući, naročito ako imaju malu decu ili kućne ljubimce.

Zato nana poslednjih godina više nije samo začinska biljka, već i jedan od najpopularnijih prirodnih trikova protiv pauka, mušica i sitnih buba koje se uporno vraćaju u dom.

VIDEO: Za svaku boljku ima lek: