Ako ste se ikada probudili obliveni znojem nakon vrelog sna sa kolegom, prijateljem ili čak bivšim partnerom, niste usamljeni. Mnogi se pitaju šta se zapravo dešava u njihovim glavama, a stručnjaci tvrde da ovi snovi, baš kao i naši najdublji fetiši, zapravo otvaraju prozor u naše mentalno stanje i podsvesne želje.

Analitičarka snova Lori Levenberg razbija mitove o tome da snovi u kojima vodite ljubav znače isključivo da vam fali akcije u spavaćoj sobi.

– Snovi govore simboličnim, a ne bukvalnim jezikom. Intimni odnosi u snu se ne odnose na fizički čin spajanja dva tela, već više na psihološki čin spajanja dva uma ili preuzimanja kvaliteta i ponašanja vašeg partnera iz sna u vas same – objašnjava Levenberg.

Evo šta vaša podsvest zapravo pokušava da vam poruči:

Sanjate intimne odnose sa bivšim

Iako može izazvati ozbiljan osećaj krivice, posebno ako ste u novoj vezi, to ne znači da želite da im se vratite. Levenberg ističe da ovo često proizilazi iz sličnosti između vaše prošle i sadašnje veze, te vam san samo pomaže da shvatite da li je taj "tip" partnera zaista dobar za vas.

Prisan odnos sa kolegom

Intima sa prijateljem

Može biti šokantno, ali ovi snovi se više odnose na emotivnu povezanost nego na se*sualnost.

– Se*sualni san može uslediti nakon što ste se sa nekim povezali na emocionalnom ili psihološkom nivou – objašnjava ona, dodajući da je to samo način na koji vaš um procesuira bliskost i intimnost.

Prisan odnos sa kolegom

Nema potrebe za panikom niti straha od ljudskih resursa! Levenberg tvrdi da su ovakvi snovi često pokazatelj da vaš kolega poseduje neku osobinu ili kvalitet kojem se vi potajno divite ili ga priželjkujete.

"Svi na gomili"

Ako sanjate orgije, to zapravo ukazuje na anksioznost.

– Trojka ili orgija mogu značiti da vam se previše stvari dešava u životu ili u mislima i da treba da se fokusirate na jednu po jednu stvar – upozorava Levenberg.

Snovi o bivšem

Od snova do jave: Šta ljudi zaista traže u krevetu?

Kada izađemo iz carstva snova, situacija u stvarnim spavaćim sobama je jednako intrigantna. Seksualna terapeutkinja Šarlin Daglas otkrila je sa čim se najčešće susreće u praksi.

Iako priznaje da su "trojke" verovatno glavna fantazija većine, jedan trend beleži ogroman rast.

– Sve više i više ljudi je zainteresovano za voajerizam. Ljude jako uzbuđuje kada ih neko gleda dok imaju intimni odnos. Radila sam sa parom koji zaista uživa u se*su u hotelima, ali soba mora da ima prozor kroz koji ljudi mogu da ih vide – rekla je ona.

Ipak, jedan fetiš je ostavio u šoku čak i nju, a čula ga je od samo nekoliko klijenata tokom cele svoje karijere.

– Uvek se šokiram kada to čujem, samo zato što je tako retko. Postoji jedan tip koji je rekao da zaista uživa da miriše vulvu svoje žene. Rekao je da, da bi se stvarno uzbudio, mora da ima veoma neprijatan miris – otkrila je ona.

Muškarac veruje da je ovaj neobični fetiš nastao u tinejdžerskim danima zbog jednog izazova u kom je morao da pomiriše prljav ženski donji veš, a vremenom je čak i njegova partnerka počela da se uzbuđuje zbog te specifične fantazije.

