Na prvi pogled, deluje bezazleno. aparat za kafu stoji mirno na kuhinjskom pultu, mašina za pranje veša je završila poslednji ciklus, a produžni kabl ostaje pun uključenih utikača. Međutim, stručnjaci upozoravaju da upravo takve svakodnevne navike mogu povećati rizik od pregrevanja i kratkog spoja.

Kada je dom prazan, nema nikoga ko bi na vreme primetio miris paljevine ili neobično zagrevanje utičnice. Zato je važno da znate koji uređaji ne bi trebalo da ostanu stalno uključeni u struju.

Koje uređaje treba isključiti pre odlaska

Pre nego što napustite stan na duži period, preporuka je da isključite sve uređaje koji ne moraju neprekidno da rade.

To se posebno odnosi na:

- grejalicu,

- aparat za kafu,

- mašinu za pranje veša,

- toster,

- mikser, i

- kuvalo za vodu.

Čak i kada su u "stendbaj" režimu, uređaji i dalje koriste električnu energiju, a u slučaju neispravnih instalacija ili produžnih kablova može doći do problema.

Frižider može ostati uključen, ali pod jednim uslovom

Ipak, to važi samo ako je uređaj potpuno ispravan, dobro provetren i priključen na pouzdanu utičnicu. Ako primećujete neobične zvuke, preterano zagrevanje ili slab kontakt utikača, problem treba rešiti što pre.

Foto: Shutterstock

Najveća opasnost često nije u uređaju

Stručnjaci naglašavaju da se rizik od požara često krije u mestima priključivanja.

Labav utikač u utičnici, istrošena izolacija ili preopterećen produžni kabl mogu dovesti do pregrevanja kontakata. Vremenom to može izazvati varničenje i kratki spoj.

Zato je važno da:

- ne povezujete više snažnih uređaja na isti produžni kabl,

- koristite kvalitetne zaštitnike od prenapona,

- proveravate da li utikači čvrsto naležu u utičnicu,

- izbegavate oštećene kablove.

Ne držite uređaje u zatvorenim i neprovetravanim prostorima

Toplota koja nema gde da izađe može postati ozbiljan problem.

Uređaji ne bi trebalo da rade u skučenim prostorima bez cirkulacije vazduha, kao što su zatvoreni ormarići, uske niše ili mesta iza nameštaja.

Takođe, važno je da zapaljive materijale poput papira, zavesa i odeće držite dalje od uređaja koji proizvode toplotu.

Jedno jednostavno pravilo može povećati bezbednost doma

Kada napuštate stan na duže vreme, najbolje je da svaka utičnica napaja najviše jedan uređaj koji mora ostati uključen.

Ova jednostavna navika može značajno smanjiti opterećenje električne mreže i umanjiti mogućnost pregrevanja.

Foto: Profimedia

Mirniji odlazak počinje malom proverom

Ponekad upravo najmanje stvari donose najveći osećaj sigurnosti.

Pre nego što krenete na put, odvojite nekoliko minuta da proverite koje ste uređaje ostavili uključene. Taj kratki trenutak pažnje može vam omogućiti da se opustite i bez brige zatvorite vrata svog doma.

VIDEO: Ovi kućni aparati se ne smeju uključivati preko produžnog kabla: