Slušaj vest

Jedna Amerikanka dirnula je hiljade ljudi svojom iskrenom pričom o borbi sa gojaznošću, nesigurnošću i prihvatanjem sebe. Iako je izgubila čak 136 kilograma, kaže da joj broj na vagi nije bio najemotivniji trenutak.

Sve se promenilo onda kada je prvi put posle mnogo godina obukla šorts i stala pred ogledalo.

– Gledala sam sebe i plakala. Nisam mogla da verujem da sam to ja – priznala je.

Godinama je živela sa stidom i nesigurnošću

Kako kaže, problemi sa viškom kilograma počeli su još dok je bila veoma mlada. Hrana joj je dugo bila uteha za stres, tugu i probleme, a kilogrami su se samo gomilali.

Vremenom su stigli i zdravstveni problemi, otežano kretanje i osećaj da je stalno posmatraju i osuđuju.

Priznaje da godinama nije mogla ni da zamisli da obuče kratke pantalone, ode na plažu ili se oseća prijatno među ljudima.

– Ljudi često ne razumeju koliko gojazni pate iznutra. Nije problem samo izgled, već osećaj da nisi dovoljno dobar i da stalno moraš da se skrivaš – rekla je.

Promena nije došla preko noći

Kaže da je prelomni trenutak nastao kada je shvatila da joj je zdravlje ozbiljno ugroženo. Tada je odlučila da promeni život iz korena.

Nije išla na rigorozne dijete niti tražila brza rešenja. Počela je polako – promenom ishrane, šetnjama i malim navikama koje su vremenom postale deo svakodnevice.

Ipak, priznaje da joj fizičko mršavljenje nije bilo najteže.

– Najveća borba bila je u mojoj glavi. Godinama sam nosila nesigurnosti i stid – objasnila je.

Trenutak koji joj je promenio pogled na sebe

Najviše emocija nije izazvao broj izgubljenih kilograma, već osećaj da je prvi put uspela da prihvati sebe.

Kada je obukla šorts i pogledala se u ogledalo, kaže da je osetila slobodu koju godinama nije imala.

– Nisam želela savršeno telo. Samo sam želela normalan život, da mogu da hodam, putujem i obučem ono u čemu se lepo osećam – poručila je.

Njena priča inspiriše hiljade ljudi

Nakon što je svoju transformaciju podelila na društvenim mrežama, dobila je veliki broj poruka podrške.

Mnogi su joj pisali da su upravo zbog nje odlučili da počnu da menjaju svoje navike i više brinu o zdravlju.

Njena priča mnogima je pokazala da prava promena ne počinje na vagi, već onda kada čovek ponovo nauči da voli sebe.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Hrana za mršavljenje