Mleko u prahu poboljšava strukturu testa tako što zadržava vlagu, pa krofne ostaju mekane i narednog dana. Istovremeno daje blagu, kremastu aromu bez dodavanja dodatne tečnosti, zbog čega testo nije lepljivo niti previše mekano.

Upravo zahvaljujući tome, krofne tokom prženja manje upijaju masnoću i dobijaju ravnomerno zlatnu koricu.

Dovoljno je da u suve sastojke dodate jednu do dve kašike mleka u prahu na dve do tri šolje brašna. Najbolje je da ga umešate zajedno sa brašnom, šećerom i kvascem pre dodavanja jaja, vode ili mleka.

Na taj način mleko u prahu ravnomerno se raspoređuje kroz testo i doprinosi boljoj teksturi. Poslastičari ističu da upravo mlečni proteini i prirodni šećeri iz mleka pomažu krofnama da dobiju savršenu boju tokom prženja. Rezultat su krofne koje izgledaju kao iz poslastičarnice, spolja blago hrskave, a iznutra mekane i pune vazdušastih mehurića.

Ipak, ni najbolji trik neće pomoći ako ulje nije odgovarajuće temperature. Idealno je da bude dovoljno zagrejano da krofne odmah počnu da se peku, ali ne toliko vrelo da spolja izgore, a unutra ostanu sirove.

Kada se spoje dobra temperatura ulja i mleko u prahu u testu, rezultat su lagane krofne koje nisu natopljene masnoćom i koje nestaju sa stola čim se posluže.

