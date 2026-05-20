Slušaj vest

Na svadbi smo dobili mnogo lepih želja i pažljivo ispisanih rečenica, a ipak jedna je uspela da nas zaustavi usred večeri i natera da nekoliko puta pročitamo poruku iznova.

Kako to običaji nalažu, noć nakon svadbe otvarali smo koverte i gledali koliko ima u njima. Jedna je bila obična, bela, ali već na prvi dodir drugačija od svih. U njoj su bile metalne pare što je bilo donekle čudno. Otvorili smo je i videli da je gost stavio 18.263 dinara. Na prvi pogled delovalo je kao neobičan iznos, možda greška ili slučajnost. Međutim, uz novac je stajala kratka poruka: "Da zajedno proslavimo vašu zlatnu svadbu, to je tačno za 18.263 dana".

Originalan svadbeni poklon Foto: Shutterstock

Bez velikih reči i preterane sentimentalnosti, neko je uspeo da u jednu kovertu spakuje mnogo više od novca. Bila je to želja da trajemo. Da jednog dana, posle hiljada običnih jutara, računa, nerviranja, putovanja, selidbi, slavskih ručkova i sitnih svakodnevnih trenutaka, stignemo do tih 50 godina zajedno.

U vremenu kada se često priča o skupim poklonima, luksuzu i organizaciji venčanja koja liče na filmske setove, ova koverta nas je podsetila koliko su zapravo male i promišljene stvari one koje ostaju zauvek. Nije bila najvrednija po iznosu, ali jeste po ideji.

I možda baš zato što nije bila patetična, već jednostavna i duhovita, pogodila je pravo mesto. Nije govorila o "večnoj ljubavi" niti koristila velike fraze. Samo je kroz broj dana pokazala koliko je zapravo dugačak jedan zajednički život.

Venčanje Foto: Shutterstock

I dok neko i dalje priča kako je dobio 500 evra od nenadanog gosta, neko broji prazne koverte, nama je ostala uspomena koju ćemo verovatno pamtiti mnogo duže od većine poklona sa svadbe. Jer retko ko uspe da običnu kovertu pretvori u priču koja će se prepričavati godinama.

Inače, nedavno se na društvenim mrežama potegla priča oko toga koliko novca je u današnje vreme u redu da se stavi u kovertu, a ljudi su masovno komentarisali da se 200 evra daje onima kod kojih dolaziš samo da bi ispoštovao, dok za drage ljude taj iznos mora da bude veći.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Savdba Meline Džinović