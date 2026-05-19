Slušaj vest

Na prvi pogled izgleda kao puding, ali ukus otkriva sasvim drugačiju priču. Ovo neobično jelo od jaja, koje je poslednjih godina postalo hit na društvenim mrežama, zapravo je japanski specijalitet poznat kao Chawanmushi – svileni slani krem od jaja koji se kuva na pari.

Za razliku od klasičnog omleta, chawanmushi nema koricu niti se prži. Njegova tekstura je glatka, lagana i podrhtava poput pudinga, pa se jede kašikom. U Japanu se često služi kao predjelo ili lagani obrok, a tradicionalno se priprema sa dashi bujonom, soja sosom, pečurkama, piletinom ili morskim plodovima.

Reč "chawanmushi" doslovno znači "kuvano na pari u šolji" - "chawan" je šolja za čaj, a "mushi" znači kuvanje na pari. Upravo ta metoda pripreme daje jelu prepoznatljivu, gotovo baršunastu teksturu.

Dobra vest je da postoji i veoma jednostavna verzija koju možete napraviti kod kuće sa samo nekoliko sastojaka.

Recept za japanski puding od jaja

Sastojci:

2 jaja (oko 100 g)

150 ml vode

nekoliko kapi soja sosa

Priprema:

Umutite jaja sa vodom i soja sosom, ali bez stvaranja previše pene. Smesu procedite kroz cediljku kako bi bila potpuno glatka, a zatim kašikom uklonite mehuriće sa površine.

Sipajte smesu u tanjir ili činiju otpornu na toplotu, prekrijte folijom i probušite nekoliko rupica. Stavite u tiganj ili šerpu sa vodom koja blago ključa, poklopite i kuvajte na pari oko 10 minuta.

Kada je gotovo, iseckajte na kockice kako bi začini bolje prodrli u unutrašnjost jela.

Tajna savršenog rezultata je u blagoj temperaturi - ako voda prejako ključa, jaja će postati rupičasta i gumena umesto svilenkasta. Upravo zato japanski kuvari insistiraju na laganom kuvanju na pari i obaveznom ceđenju smese pre kuvanja.

Ovaj "puding od jaja" odličan je izbor kada želite lagan, topao i proteinski bogat obrok. Može da se jede samostalno, uz pirinač ili uz dodatak mladog luka, susama i nekoliko kapi čili ulja.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Robot pravi omlet