Jedan snimak sa svadbe, objavljen na TikToku, za kratko vreme dirnuo je hiljade ljudi širom regiona. Na njemu se vidi trenutak koji je mnoge podsetio zašto su očevi govori na venčanjima često najemotivniji deo slavlja.

Mlada Snežana podelila je video sa svoje svadbe uz opis: „I najjači zaplaču kad otac govori”. Snimak počinje kadrom mlade u suzama, dok se u pozadini čuje glas njenog oca, koji se obraća njoj, njenom suprugu i gostima.

Reči koje su dirnule sve prisutne

Otac je u ruci držao veliku staklenu pletenku, odnosno demižonku, kakva se na Balkanu tradicionalno vezuje za domaću rakiju ili vino. Ipak, pažnju nije privukao predmet koji je nosio, već ono što je izgovorio.

Njegov govor nije bio dug, ali je bio pun ponosa, nežnosti i one jednostavne roditeljske mudrosti koja se najviše pamti.

- U to ime, dobro mi došli. Da se lepo proveselite, da vas mlada sluša kao što je slušala nas. Da budete zadovoljni i vi i mi. Ti, ćerko, sada imaš još jednu porodicu. Ti si srećna žena i bogata kada je porodica u pitanju, s obe strane. Voleće te kao što te mi volimo. Budi ponosna gde si otišla i od koga si došla - rekao je mladin otac.

Upravo poslednja rečenica najviše je odjeknula među korisnicima društvenih mreža. Mnogi su pisali da ih je taj deo govora posebno pogodio, jer u nekoliko reči nosi i oproštaj, i blagoslov, i očevu sigurnost da njegova ćerka odlazi u dobru kuću.

„Čovek u 30 sekundi opisao život”

Snimak je za samo nekoliko dana skupio više od 780.000 pregleda i više od 57.000 lajkova, a komentari ispod videa ubrzo su se pretvorili u niz emotivnih poruka.

Jedan korisnik napisao je da je mladin otac pokazao šta znači biti čovek, ljudina i gospodin, dok su drugi dodavali da „odavno nisu čuli nešto lepše i emotivnije”.

Posebno se izdvojio komentar: „Čovek u 30 sekundi opiše život. Živi bili.”

„Da li samo ja plačem, bravo oče”, „Rasplakah se”, „Ne poznajem ove ljude, a plačem”, samo su neke od reakcija koje su se nizale ispod objave.

