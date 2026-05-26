Sirup od maslačka, iako manje poznat nego domaće slatko od raznog voća, godinama je deo tradicionalne pripreme zimnice u mnogim domaćinstvima, u Rusiji naročito. Najčešće se služi uz palačinke, prženice, uštipke ili jednostavno uz krišku hleba i puter. Moglo bi se reći da je to ovdašnja varijanta javorovog sirupa.

Zašto je sirup od maslačka tako poseban

Osim specifičnog ukusa, ovaj sirup od cvetova maslačka privlači pažnju i izgledom. Kada sunce obasja teglu, izgleda poput tečnog zlata, kao najlepše domaće slatko, ali bez voća. Upravo zbog toga mnogi ga nazivaju i "medom od maslačka", iako zapravo nije pravi med.

Njegova aroma je blaga, cvetna i pomalo biljna, a gustina podseća na bagremov med. Važno je samo da se cvetovi beru na čistim mestima, pa maslačak nikada nemojte brati pored prometnih saobraćajnica, u gradskim parkovima koji se tretiraju hemikalijama ili na mestima gde se izvode kućni ljubimci.

Recept za domaći sirup od maslačka

  • 400 cvetova maslačka
  • 1 l vode
  • 1 kašičica limunske kiseline
  • 1.2 kg šećera
Priprema:

Maslačak berite ujutru, po sunčanom vremenu, kada su cvetovi potpuno otvoreni. Birajte livade i čiste površine van grada i dalje od puteva. Sa cvetova uklonite zelene delove i peteljke, jer se za pripremu koriste samo žute latice. Ako ostavite zeleni deo sirup može dobiti gorak ukus.

Latice stavite u šerpu, prelijte ih vodom i kuvajte dok ne provri. Kada tečnost počne da ključa, smanjite temperaturu i kuvajte još desetak minuta. Dodajte limunsku kiselinu, pa nastavite kuvanje još oko 25 minuta na tihoj vatri. Tečnost će postepeno dobiti zlatnu boju i intenzivniji miris. Sklonite šerpu sa šporeta i procedite sadržaj kroz gazu ili gusto sito. Nemojte pritiskati latice kako bi sirup ostao bistar.

U procedjenu tečnost dodajte šećer i vratite na šporet. Kuvajte na laganoj temperaturi oko 50 minuta, uz povremeno mešanje i uklanjanje pene sa površine. Kada sirup počne da liči na tečni med i postane gušći, proverite gustinu tako što ćete kapnuti malo smese na hladan tanjirić. Ako se kap ne razliva, slatki sirup je spreman. Vruće sipajte u sterilisane tegle, zatvorite ih i okrenite naopačke dok se potpuno ne ohlade.

Trikovi za još lepši ukus i aromu

  • Ako želite intenzivniji ukus, tokom kuvanja dodajte nekoliko kolutova limuna.
  • Za jaču cvetnu aromu ostavite latice da odstoje u tečnosti nekoliko sati pre ceđenja.
  • Sirup čuvajte na hladnom i tamnom mestu, a nakon otvaranja držite ga u frižideru.

Domaći sirup ili slatko od maslačka mnogima je više od običnog slatkog namaza. Njegov miris i ukus često bude uspomene na proleće, prirodu i stare recepte koji se prenose generacijama.

