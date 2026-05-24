Srećom, postoji mnogo načina da unapred pripremite baštu za nevreme, a zaštita biljaka od mogućih oštećenja jedan je od najvažnijih koraka. Bez obzira na to da li gajite cveće u saksijama ili imate pažljivo uređene cvetne leje, postoji mnogo stvari koje možete uraditi kako bi biljke preživele oluju i oporavile se nakon što loše vreme prođe.Za zaštitu biljaka od oluje nije vam potreban veliki broj alata. Brze i efikasne metode koje donosimo u nastavku mogu napraviti veliku razliku i pomoći da vaše biljke ostanu sigurne tokom nevremena.

5 načina da zaštitite biljke od jakog vetra

Ako ne zaštitite biljke na vreme, nevreme može izazvati ozbiljna oštećenja, pa čak i potpuno uništiti biljke, saksije i druge predmete u dvorištu ili na terasi. Iako neka oštećenja mogu da se saniraju, popravka često može biti skupa i zahtevna. Da biste smanjili rizik, preporučuje se da preduzmete ovih pet koraka:

1. Unesite biljke iz saksija u zatvoren prostor

Biljke u saksijama najlakše stradaju tokom jakog vetra i obilne kiše jer mogu pasti, polomiti se ili ostati bez zemlje. Zato je najbolje da ih pre nevremena unesete u kuću, garažu, hodnik ili natkriven prostor. Ako to nije moguće, grupišite ih uz zid ili u zaklonjen deo terase kako bi bile stabilnije i manje izložene udarima vetra.

2. Uklonite ostatke i otpad

Baš kao što je važno ukloniti saksije koje bi vetar tokom oluje mogao da razbaca, pametno je ukloniti i druge potencijalne opasnosti poput otpada koji bi mogao da udari u biljke u vašem dvorištu i oštetiti ih.

Stvari poput odsečenih grana posle orezivanja drveća, gomila drveta ili čak samo labavih predmeta treba pokupiti i baciti ili bezbedno skloniti. Time se smanjuje rizik da se ti predmeti polome i oštete stabljike i lišće biljaka.

Ovaj materijal ipak ne mora da se baca, jer smeđi organski materijal može biti odličan za pravljenje sopstvenog komposta ili lisnjače. Samo vodite računa da tokom jakih vetrova dobro učvrstite kompostnu kantu.

3. Orežite oštećene biljke

Slično tome, oštećene grane i stabljike takođe mogu predstavljati opasnost za biljke koje rastu u vašem dvorištu.

Razlog je to što tokom olujnog vremena mogu biti otkinute i razbacane po dvorištu. Da biste to sprečili, na vreme pregledajte drveće i žbunje sa drvenastim granama i uklonite sav oštećen materijal, kao i duge ili niske grane koje bi mogle postati opasne.

Naravno, vodite računa da za ovo koristite samo osnovni alat za orezivanje i izbegavajte greške pri orezivanju drveća kako biste očuvali zdravlje svog drveća i žbunja.

4. Poduprite biljke koje ne mogu da se premeste

Pošto ste obezbedili biljke koje mogu da se pomere, trebalo bi da osigurate i one koje ne mogu da se premeste kako biste smanjili njihovu izloženost u oluji.

Postoji mnogo biljaka koje treba poduprti kada se najavi oluja. Fokusirajte se na biljke koje imaju dugačke, nepodržane stabljike koje bi mogle da se oštete od jakih kiša i jakog vetra. Olujni vremenski uslovi mogu dovesti do pucanja stabljika biljaka, kao i do pojave tzv. "ljuljanja biljke na vetru" - stanja koje nastaje kada se biljka ljulja na vetru, što je destabilizuje i oštećuje njeno korenje.

Možete poduprti biljke različitim materijalima, od rešetke do komercijalnih oslonaca za biljke. Koristite plastične vezice za kablove da pričvrstite stabljike, jer su one najčvršće.Možda ćete želeti i da stavite zaštitni pokrivač preko biljaka kako biste zaštitili lišće i cvetove. Ako to radite, obavezno osigurajte da je pokrivač dobro pričvršćen za zemlju.

5. Sadite žive ograde za zaštitu od vetra

Iako će unošenje saksija u zatvoreni prostor i obezbeđivanje biljaka napolju obaviti najveći deo posla u zaštiti biljaka tokom oluje, možete preduzeti i dodatne mere kako biste smanjili uticaj jakog vetra i obilne kiše.

Na primer, sadnja nekih od najboljih biljaka za živu ogradu može da stvori zaštitnu barijeru. Ako odaberete žbunje i žive ograde koje su visoke i guste, možete formirati "vetrobranski zid" oko vaših osetljivijih biljaka u leji.

Prednost ovoga je što postoji mnogo načina da se žive ograde uklope u pejzažno uređenje, pa ih možete saditi i kao trajnu zaštitu i kao estetski dodatak dvorištu ako živite u području sklonom olujama.

Samo vodite računa da biljke koje izaberete dobro uspevaju u vašoj USDA zoni otpornosti i informišite se kako se pravilno sadi živa ograda kako biste obezbedili da uspešno raste u vašem dvorištu.

