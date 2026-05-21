Majka četvorogodišnjeg dečaka ispričala je kako je strahovala da će joj sin umreti nakon što se ispostavilo da je "beli odsjaj" u njegovom oku zapravo redak oblik raka.

Marija Simeonidis prisetila se užasnog iskušenja kroz koje je prošao njen mali sin Isak, kojem je dijagnostikovan retinoblastom, zbog čega je morao da prođe kroz brojne medicinske zahvate kako bi mu život bio spasen.

Trenutak koji je promenio sve

Isak je u junu 2024. godine proslavljao svoj treći rođendan gledajući popularni crtani film "Patrolne šape" sa starijim bratom Simeonom, kada je Marija primetila neobičan sjaj u njegovom desnom oku. Zabrinutost je prerasla u strah kada je njen partner, Metju Komli, priznao da je i ranije primetio taj odsjaj.

Ispovest majke čije je dete izgubilo oko zbog retinoblastoma Foto: moodboard, Moodboard Stock Photography / Alamy / Profimedia

"Metju mi je rekao: "Misliš na njegovo desno oko?" Odmah sam pomislila: "S**nje, kako on zna na koje oko mislim?" Znala sam da, šta god da je, definitivno nije ništa dobro," rekla je Marija.

Nakon brze reakcije, lokalni optičar je otkrio da se nešto nalazi u pozadini Isakovog desnog oka. Dečak je hitno prebačen u bolnicu Rojal Burnmut, koja ga je dalje uputila u centar za retinoblastom u bolnici Rojal London.

Tišina koja ledi krv u žilama

"Nakon što je završio pregled, sve je utihnulo. Pozvao je svog asistenta i tada sam znala. Ta tišina je bila veoma uznemirujuća. Rekao mi je da ne može zvanično da dijagnostikuje retinoblastom kod Isaka, ali da ga pitam, bio bi siguran da je to to. To popodne je bilo užasno za nas, jednostavno nismo znali šta će se desiti. Da li će Isak biti dobro ili će umreti? Bio je to strašan dan," prisetila se Marija trenutka pregleda. U bolnici Rojal London razarajuća dijagnoza je konačno potvrđena.

"Kada su mi lekari rekli da Isak ima retinoblastom, počela sam da plačem. Kao najgori scenario, mislila sam da bi mogao biti retinoblastom, ali ljudi su mi govorili da je to toliko retko i da bi mogla biti katarakta. Jednostavno sam znala da nešto nije u redu, a kao roditelj morate verovati svom instinktu," prisetila se majka kroz suze.

Posebno potresan trenutak bio je kada su dečaku raširili zenice: "Sećam se da su mu zenice bile proširene. Okrenuo se ka meni i rekao: "Mama, ne vidim te, ali zašto plačeš?" Mislila sam da će umreti. Znam da zvuči dramatično, ali tako sam se osećala - bilo je užasno.“

Borba za oko i teška odluka

Isak je podvrgnut sistemskoj hemoterapiji i, iako je prvobitno dobio čiste nalaze, prva kontrola je pokazala da su delovi tumora preostali. Usledilo je još zahvata - tretman plakom koji mu je izazvao bolove i veliku nelagodu, ali se tri meseca kasnije bolest ponovo vratila. To je ostavilo malo izbora, pa je Marija morala da donese tešku odluku o uklanjanju Isakovog desnog oka. To je bila "teška pilula za gutanje" nakon tako duge borbe da se ono spase, ali je želela da njen sin konačno dobije mir. Isaku je ugrađena proteza i on je danas petogodišnjak koji je veoma srećan i samouveren dečak.

"Isak obožava dinosauruse i kamione čudovišta (monster trucks), veoma je brižan i stekao je dobre prijatelje. Ponekad je malo oprezan na novim mestima jer shvata da nema puno vidno polje, ali sve u svemu, snalazi se neverovatno. Svestan je i razume šta mu se dogodilo", dodala je majka.

Kako prepoznati simptome?

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) definiše retinoblastom kao redak tip raka oka koji pogađa decu, uglavnom mlađu od tri godine. Beli odsjaj u oku je najčešći simptom i može se uočiti na fotografijama sa blicem, pod određenim osvetljenjem ili kao razrokost. Ričard Ešton, izvršni direktor Fonda za rak oka kod dece, istakao je:

"Isakova priča pokazuje važnost podizanja svesti o retinoblastomu među zdravstvenim radnicima. Zahvalni smo što je dijagnoza potvrđena i što je mogao da primi terapiju. Ako ste zabrinuti da vaše dete možda ima retinoblastom, odvedite ga kod lekara opšte prakse ili optičara što je pre moguće."

