Usvajanje dece je dugačak i komplikovan proces koji je ispunjen i brojnim formalnostima poput papirologije. Ipak, nemali broj parova se odlučuje na ovaj korak kako bi stvorio porodicu i nekom detetu koje je napušteno omugući lepši život. Međutim, ne ide uvek sve po planu.

Slučaj jedne američke porodice koja je usvojila pa vratila dečaka iz Rusije izazvao je šok kod javnosti. Ovo je stvarni slučaj iz 2010. godine koji je izazvao ogroman diplomatski skandal između SAD i Rusije, a majka Tori Hansen je otvoreno i bez uvijanja govorila o svom potpunom kajanju i očaju. Ona je usvojila sedmogodišnjeg dečaka Artjoma iz Rusije, a nakon samo nekoliko meseci, sama ga je stavila na avion za Moskvu sa jednosmernom kartom, a u ranac mu stavila pismo za rusko Ministarstvo obrazovanja.

Njena javna izjava iz pisma koje je poslala uz dete:

„Usvojila smo ovo dete 2009. godine... On je nestabilan, nasilan i ima teške psihopatske probleme. Bila sam prevarena od strane sirotišta u Rusiji, koje mi je prećutalo njegovo pravo stanje. Zbog bezbednosti svoje porodice, mojih prijatelja i sebe, ja više ne želim da budem njegov roditelj.“

Tori je kasnije u izjavama tvrdila da je dečak pretio da će zapaliti kuću i da joj je otvoreno govorio da želi da je ubije. Iako je naišla na stravičan linč javnosti i morala da plaća alimentaciju Rusiji, ostala je pri stavu da joj je to usvojenje „upropastilo život i donelo nezamisliv strah u sopstveni dom“.

Međunarodni skandal

Ruski ministar spoljnih poslova u to vreme Sergej Lavrov, nazvao je postupke Hansenove „poslednjom kapi koja je prelila čašu“ u nizu neuspešnih usvojenja u SAD, uključujući tri u kojima su ruska deca preminula.

Dimitrij Medvedev, takođe je osudio ovaj incident, rekavši za ABC News da je dečak „upao u veoma lošu porodicu“.

„To je monstruozan čin od strane njegovih usvojitelja, uzeti dete i praktično ga izbaciti avionom u suprotnom smeru, i reći 'žao mi je što nisam mogao da se nosim sa tim, uzmite sve nazad' nije samo nemoralno, već je i protiv zakona“, rekao je Medvedev.

Dimitrij Medvedev

Zamrzavanje ruskih usvojenja moglo bi da utiče na stotine američkih porodica.

Nensi Hansen, dečakova usvojiteljka-baka, odbacila je tvrdnje da je njena ćerka napustila dete. Rekla je da ga je nadgledao stjuard avio-kompanije United Airlines i da je porodica platila jednom čoveku 200 dolara (130 funti) da preuzme dečaka na moskovskom aerodromu i odvede ga u rusko ministarstvo obrazovanja i nauke.

Baka potvrdila optužbe o nasilju

Nensi Hansen iz Šelbivila rekla je da je dečak bio nasilan i besan prema njenoj ćerki.

„Nacrtao je sliku kako naša kuća gori i svima bi pričao da će zapaliti našu kuću zajedno sa nama u njoj“, rekla je ona. „Došlo je do toga da ste strahovali za sopstvenu bezbednost. Bilo je strašno.“

Rekla je da je socijalni radnik proverio dečaka u januaru i izvestio ruske vlasti da nema problema. Ali nakon toga, baka je rekla da su incidenti udaranja, šutiranja i pljuvanja počeli da eskaliraju, zajedno sa pretnjama.