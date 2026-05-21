Slušaj vest

Influenserka Gebi Gonzales uhapšena je u vezi sa navodnom zaverom za naručeno ubistvo čija je meta bio njen bivši dečko, muzičar Džek Ejveri.

Gebi je privedena u zatvor okruga Hambolt u Jureki, u Kaliforniji, 15. maja, nakon čega je 18. maja prebačena u okrug Los Anđeles, piše San Francisko Hronikl. Sudski dokumenti do kojih je došao magazin PIPL navode da su ona i njen otac, Francisko Gonzales, organizovali zaveru kako bi Ejveri bio ubijen.

Navodna šema naručenog ubistva proistekla je iz višegodišnje borbe za starateljstvo između Gebi i Ejverija nad njihovom sedmogodišnjom ćerkom.

Skoro godinu dana pre hapšenja Gebi, Ejveri je javno govorio o pretnjama po svoj život tokom gostovanja u emisiji Zak Seng Šou u septembru 2025. godine. Pevač je tada rekao da ga je FBI upozorio da mu je neko pretio smrću, iako nije identifikovao nijednog osumnjičenog.

Na pitanje zašto bi neko želeo da on bude mrtav, Ejveri je odgovorio: „Da bi uklonili stres iz svog života.“

Dakle, gde je Gebi Gonzales sada? Evo svega što treba da znate o navodnoj zaveri influenserke da ubije svog bivšeg dečka, Džeka Ejverija. Gebi je influenserka sa Havaja sa velikim brojem pratilaca na društvenim mrežama, uključujući preko 470.000 pratilaca na Instagramu i više od 416.000 pratilaca na TikToku.

Postala je majka sa 17 godina, dobivši ćerku sa tadašnjim dečkom Ejverijem. Par se razišao kasnije te iste godine.

Zašto je Gebi Gonzales navodno skovala zaveru da ubije svog bivšeg dečka?

Prema pismenoj izjavi pod zakletvom do koje je došao PIPLO, istražitelji veruju da je navodna zavera za naručeno ubistvo ukorenjena u višegodišnjem sporu oko starateljstva i viđanja deteta između Gebi i Ejverija.

Ejveri je ranije aludirao na tenzije u njihovom roditeljskom odnosu tokom gostovanja u emisiji Zak Seng Šou krajem 2025. godine. Bivši pevač grupe Vaj Dont Vi prisetio se kako je leteo na Havaje da vidi svoju ćerku, da bi mu poseta bila uskraćena nakon što je stigao.

Ipak, Ejveri je u to vreme rekao da su on i Gebi postigli napredak.

„Ja i majka mog deteta smo prilično dobri u poslednje vreme. Trebalo nam je vremena. Napredujemo“, podelio je on. „Kada smo raskinuli, prosto smo mrzeli jedno drugo. To je bila samo drama između klinaca. Sada radimo na tome.“ Ejveri je takođe opisao Gebi kao „sjajnu majku“.

Ali u izjavi pod zakletvom, istražitelji navode da se Gebin otac, Francisko, „duboko umešao“ u konflikt oko starateljstva, uključujući navodne napore da „diskredituje, nadgleda i ukloni Ejverija iz života njihove ćerke“.

Prema dokumentu, svedoci su opisali Franciska kao „neprijateljski nastrojenog“ prema Ejveriju.

Jedan svedok je navodno rekao istražiteljima da je Francisko komentarisao „u smislu da bi bilo jeftinije da je Ejveri mrtav“, dok je drugi tvrdio da je porodica Gonzales bila „opsednuta“ dobijanjem potpunog starateljstva. Istražitelji kažu da se navodna zavera razotkrila kroz kombinaciju izjava svedoka, finansijskih izveštaja i komunikacije u kojoj su učestvovali Gebi, Francisko i navodni saučesnik, Kaj Kordri.

Prema izjavi pod zakletvom do koje je došao PIPL, svedoci su rekli istražiteljima da je Gebi više puta izjavila da želi Ejverija mrtvog i da je razgovarala o angažovanju plaćenog ubice da ga ubije. U dokumentu se takođe tvrdi da su Gebi i Kordri razgovarali o korišćenju mračne mreže (dark weba) i Bitkoina za sprovođenje plana o naručenom ubistvu, kao i o lažiranju Ejverijeve smrti kako bi izgledala kao saobraćajna nesreća u Los Anđelesu.

Istraga je takođe otkrila navodne isplate povezane sa zaverom. Prema izjavi pod zakletvom, jedan svedok je tvrdio da je Gebi rekla da je Kordriju plaćeno da ubije Ejverija i da je Francisko obezbedio oko 10.000 dolara za to ubistvo.

Finansijski izveštaji koje su istražitelji pregledali navodno pokazuju da je Francisko poslao Kordriju 10.000 dolara preko Skvera u aprilu 2021. godine. Kordri je kasnije prebacio dve uplate od po 5.000 dolara na Džemini račun za kriptovalute, tvrdili su istražitelji. Nadležni organi takođe navode da je Francisko pokušao da prikrije neke uplate kao troškove za razvoj veb-sajta, iako je Kordri navodno priznao da takav posao nikada nije obavljen. Istražitelji su rekli da su ti izveštaji pomogli da se pokaže kako su uplate navodno bile namenjene prikrivanju prave svrhe transfera.

U izjavi pod zakletvom se dalje tvrdi da je Kordri komunicirao sa Franciskom putem šifrovanih Signal poruka i poziva. Federalni agenti su kasnije pregledali komunikaciju između Kordrija i osobe identifikovane kao „Fran G“, uključujući jednu prepisku u kojoj je „Fran G“ navodno poslao šifrovanu reč „Bulran“ (Bullrun), nakon čega je usledio propušteni audio poziv.

Slučaj je eskalirao kada je Francisko navodno razgovarao direktno sa tajnim federalnim agentom koji se predstavljao kao plaćeni ubica. Tokom tog poziva, istražitelji tvrde da je Francisko koristio šifrovane termine, uključujući „Bulran“, razgovarao o prethodnim uplatama u Bitkoinima koje je izvršio Kordri, i pričao o verifikaciji mete i ugovaranju „isplate/odgovornosti nakon izvršenja“. Gebi se pojavila na sudu 19. maja, prenosi Roling Stoun. Ona se nije izjasnila o krivici, a njen advokat je tražio još vremena za pregled dokaza. Očekuje se da se vrati na sud 21. maja.

Sudija je odredio kauciju za Gebi u iznosu od 2 miliona dolara i naredio joj da se drži najmanje 100 jardi (oko 91 metar) dalje od Ejverija i njihovog deteta. Takođe joj je naređeno da nema nikakav kontakt ni sa jednim od njih.