Slučaj koji se odigrao 19. februara 1994. godine u kalifornijskom gradu Riversajdu i danas predstavlja jednu od najmisterioznijih epizoda u istoriji medicine, za koju naučna zajednica nema jedinstveno objašnjenje. Glavna akterka ove bizarne priče bila je Glorija Ramirez, tridesetjednogodišnja majka dvoje dece kojoj je dve godine ranije dijagnostikovan terminalni stadijum raka grlića materice.

Dramatičan prijem u bolnicu

Kada je Glorija oko 23 časa dovezena u Opštu bolnicu Riversajd zbog naglog pogoršanja stanja, lekari su se suočili sa pacijentkinjom čiji su vitalni znaci bili kritični. Međutim, tokom pokušaja reanimacije, osoblje je primetilo zastrašujuće anomalije. Njeno telo je bilo prekriveno čudnim masnim sjajem, a iz usta se širio specifičan miris voća i belog luka.

Pravi šok usledio je prilikom uzimanja krvi. Iz epruvete se osetio nepodnošljiv miris amonijaka, dok su u samom uzorku krvi bile vidljive neobične, kristalizovane čestice.

Zdravstveni kolaps medicinskog osoblja

Situacija je ubrzo prerasla u haos. Medicinska sestra koja je stajala pored pacijentkinje prva je pala u nesvest, a ubrzo su slične simptome osetili i ostali prisutni. Ukupno 23 zaposlena pretrpela su različite stepene trovanja, a petoro je moralo na bolničko lečenje. Najteže posledice osetio je doktor Gorčinski, kome su trajno oštećeni unutrašnji organi i zglobovi. Zbog nevidljive opasnosti, odeljenje je evakuisano, a lekari su nastavili rad pod zaštitnim maskama. Nažalost, uprkos svim naporima, Glorija je preminula sat vremena nakon dolaska.

Misterija "toksične dame" i zvanične teorije

Mediji su nesrećnu ženu odmah prozvali "toksična dama". Istraga koju su sproveli timovi u hemijskim odelima nije pronašla nikakav spoljni izvor otrova u prostorijama bolnice. Pojavio se i bizaran podatak da su simptome trovanja osećale uglavnom žene, dok su muškarci u istoj prostoriji prolazili bez posledica.

Zvanični izveštaj Ministarstva zdravlja, koji je incident pripisao "masovnoj histeriji", naišao je na oštar otpor i ogorčenje obolelih medicinskih radnika, koji su tvrdili da su njihove fizičke povrede itekako stvarne.

Šta su otkrile laboratorijske analize

Kasnija istraživanja pokušala su da daju racionalno utemeljenje ovom fenomenu. U krvi Glorije Ramirez pronađeni su lekovi protiv bolova i mučnine, ali i ekstremno visoka koncentracija dimetilsulfona. Naučnici su pretpostavili da je ona koristila DMSO (DMSO – dimetilsulfoksid), nekonvencionalni gel za ublažavanje bolova, koji bi mogao objasniti miris belog luka i masnu kožu.

Prema ovoj teoriji, kombinacija lekova i kiseonika koji su joj lekari dali u hitnoj pomoći mogla je dovesti do hemijske lančane reakcije, pretvarajući supstance u telu u toksični gas. Ipak, ova teza ima veliku manu - hemijske reakcije ovog tipa obično traju satima, dok je osoblje u Riversajdu kolabiralo za svega nekoliko minuta.

Glorija Ramirez počiva u svom rodnom gradu, a njena smrt i događaji koji su je pratili ostaju nerešena zagonetka koja balansira na granici između medicinske nauke i paranormalnog.

