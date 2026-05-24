Berfin Ozek, udala se za bivšeg koji joj je bacio kiselinu u lice

Kontroverzna sudbina mlade žene iz Turske ponovo je dospela u žižu interesovanja svetske javnosti, nakon što je odlučila da sudbonosno "da" izgovori čoveku koji joj je unakazio lice. Ova nesvakidašnja i za mnoge neshvatljiva priča o žrtvi i njenom dželatu pokrenula je lavinu kritika i debata o granicama oproštaja.

Brutalna osveta ostavljenog partnera

Sve je počelo 2019. godine u Iskenderunu, kada je tadašnja devojka, Berfin Ozek, rešila da okonča vezu sa Kasimom Ozanom Keltikom. Ne mireći se sa raskidom, Kasim je isplanirao jezivu osvetu. Presreo ju je i prosuo joj kiselinu direktno u lice, uz zastrašujuću poruku: "Ako ne možeš biti moja, nećeš biti ničija".

Napad je ostavio nepopravljive posledice. Berfin, koja je tada imala samo 20 godina, ostala je slepa na desno oko, dok joj je lice bilo potpuno deformisano. Usledile su godine bolnih rekonstruktivnih zahvata, operacija kapaka i usana kako bi joj se povratio deo funkcija i nekadašnjeg izgleda.

Sudski proces i neočekivani obrt

Nakon incidenta, Kasim je priveden i osuđen na zatvorsku kaznu od 13 i po godina zbog nanošenja teških telesnih povreda. Međutim, tokom boravka iza rešetaka, počeo je da opseda Berfin pismima punim kajanja i molbi za oproštaj. Pod ogromnim emocionalnim pritiskom i traumom, ona je 2020. godine povukla tužbu, mada je kasnije priznala da je to uradila u trenutku slabosti.

Berfin Ozek, pre nego što joj je bivši bacio kiselinu u lice

Zahvaljujući zakonskim regulativama i promenama u postupku, Kasim se ubrzo našao na slobodi. Umesto da ga se zauvek kloni, Berfin je odlučila da mu pruži novu šansu, što je kulminiralo njihovim stupanjem u brak.

Razočaranje porodice i gnev javnosti

Vest o venčanju bila je ogroman šok, pre svega za njene najbliže. Njen otac, Jašar Ozek, saznao je za ceremoniju iz medija i izrazio je duboko ogorčenje zbog ćerkine odluke.

"Udala se bez našeg znanja. Borio sam se za nju godinama, a sada je sve bilo uzalud", izjavio je otac, vidno skrhan činjenicom da je njegova žrtva za pravdu poništena jednim potpisom.

Društvene mreže su usijane od komentara korisnika koji ovaj čin vide kao opasan presedan, smatrajući da nikakvo izvinjenje ne može da opravda niti izbriše tako svirep zločin. Uprkos javnim osudama, par je započeo zajednički život, ostavljajući javnost u neverici pred ovim primerom toksične veze koja je dobila svoj najbizarniji epilog.

