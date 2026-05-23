U Indiji svake godine hiljade mladih žena izgube život zbog sporova i pritisaka povezanih s mirazom, ali većina tih slučajeva nikada ne dospe u medije. Ipak, slučaj Tviše Šarme, 33-godišnje manekenke i glumice iz Bopala, već 10 dana puni indijske naslovnice.

Tviša je bila u braku samo pet meseci. Udala se u decembru 2025. za advokata Samarta Singa, sina penzionisane sudije Giribale Sing. Njena porodica tvrdi da je bila izložena zlostavljanju zbog miraza, te da je na kraju ubijena. Svekrva to negira i tvrdi da je Tviša patila od mentalnih problema, te da je sama sebi oduzela život.

Porodica Šarma tvrdi da su napetosti počele odmah nakon venčanja. Uprkos tome što su dali miraz, navode da su ih Singovi neprestano provocirali da svadba nije bila prema njihovim "standardima“. Tvišina porodica je javnosti pokazala WhatsApp poruke u kojima je mlada žena navodno opisivala svoj život. "Moj život je živi pakao“, pisalo je u jednoj od poruka.

Trudnoća koja je izazvala sukob

Ključni sukob, prema tvrdnjama porodice, izbio je u aprilu, kada je Tviša ostala trudna. Šarma tvrde da su suprug i svekrva doveli u pitanje očinstvo deteta, te je optužili da nosi tuđe dete. Navodno su je potom prisilili na abortus početkom maja. Giribala Sing to negira i tvrdi da je Tviša sama insistirala na abortusu jer nije htela decu.

Poslednji razgovor s ćerkom Tvišin otac Navnidi Šarma imao je iste večeri kada je umrla. "Tviša je razgovarala s majkom kada je veza iznenada prekinuta“, rekao je za BBC Hindi. Dvadeset minuta pokušavali su da je dobiju, na kraju je telefon digla svekrva Giribala Sing i rekla: "Više je nema.“

Samart Sing je od tada u bekstvu. Policija je raspisala poternicu, objavila novčanu nagradu za informacije o njegovom boravištu i izdala nalog kojim mu se zabranjuje napuštanje zemlje. Sud mu je odbio zahtev za kauciju i naložio predaju do 23. maja. Svekrva Giribala Sing puštena je na uslovnu slobodu, ali je i ona pod istragom.

"Naš advokat mu je savetovao da ostane podalje. Rekao mu je da će ga linčovati ako izađe. Svima je on kriv, svi traže njegovo vešanje“, izjavila je Giribala Sing u intervjuu. "Moj sin je izgubio voljenu osobu, izgubio je životnu saputnicu. A mi ne možemo ni da tugujemo.“

Bivša sudija našla se na udaru javnosti i zbog niza medijskih nastupa u kojima je govorila o navodnim mentalnim problemima Tviše i opisala je kao "liberalnu“, a kada je novinarka zatražila pojašnjenje tog pojma, progovorila je o "promiskuitetu“.

Obdukcija je utvrdila da je Tviša umrla vešanjem, ali su zabeležene i povrede koje su nastale pre smrti. Porodica je odbila da kremira telo i zatražila drugu obdukciju, što im je sud i odobrio.

Mohan Jadav, glavni ministar savezne države Madja Pradeš, rekao je da će slučaj sada istraživati savezna policija, odnosno Centralno istražno odeljenje (CBI), i uverio je porodicu Šarma da će im vlada "pružiti svu pomoć“.

"Mojoj ćerki su učinili nepravdu dok je bila živa, a sada se čine svi napori da joj se uskrati pravda i nakon smrti. Nećemo stati dok je ne dobijemo“, rekao je Navnidi Šarma, prenosi Jutarnji.hr.

