Kada se Sara Edmondson prvi put pridružila NXIVM-u 2005. godine, mislila je da se prijavljuje za program zdravlja i ličnog razvoja, osmišljen da svet učini boljim mestom.

Organizaciju je 1998. osnovao guru za samopomoć Kit Ranijer, a predstavljala se kao „zajednica vođena humanitarnim principima koja ima za cilj da osnaži ljude“, odnosno organizacija koja „radi na izgradnji boljeg sveta“.

Kit Ranijer Foto: Dateline NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Za Saru, tada glumicu u kasnim dvadesetim godinama koja se borila za uspeh i tražila svoju veliku šansu, NXIVM je obećavao sve: uspeh, pripadnost i pravi životni smisao. Da joj je neko tada rekao da će 12 godina kasnije nesvesno položiti zakletvu doživotne odanosti kao robinja u nasilnom seksualnom kultu na čijem čelu je Ranijer, pomislila bi da je ta osoba luda.

Urezivanje inicijala na telo

Vreme koje je provela u toj grupi kulminiralo je potresnim događajem 2017. godine, koji joj je ostavio posttraumatski stresni poremećaj, kada joj je lekar užarenim instrumentom urezivao inicijale Ranijera ispod kuka, tokom izopačene „inicijacione ceremonije“.

Nakon toga, bila je svedok kako su žene primoravane da kažnjavaju jedna drugu veslima zbog neposlušnosti, a ubrzo je shvatila da su korišćene kao „robinje“ koje moraju da imaju seksualne odnose sa vođom.

kult Kita Rejnera Foto: Dateline NBC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Bekstvo iz kulta



Te godine je pobegla iz kulta i javno ispričala svoju priču, što je zajedno sa drugim uzbunjivačima dovelo do hapšenja Ranijera i dramatičnog sloma NXIVM-a na svetskoj sceni.

„Da objasnim sociopatiju Kita Ranijera, on je zaista uživao u uništavanju života ljudi, pretvarajući se da radi suprotno“, kaže danas 48-godišnjakinja iz svog doma u Atlanti u Džordžiji, koji deli sa suprugom Entoni Ejms i njihova dva sina, piše DailyMail.

„Bilo je žena koje su bile na putu ka prestižnim univerzitetima, ali su odustale da bi učile kod Kita i završile kao deo njegovog harema, sa više abortusa i uništenim životima.“

Ranijer je uhapšen u martu 2018. godine, a 2020. osuđen na 120 godina zatvora zbog reketiranja, trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i posedovanja dečje pornografije, kao i niza drugih zločina.

Tokom suđenja, konačno su razotkrivene tajne NXIVM-a.

Žene tretirane kao robinje

Program ličnog razvoja bio je samo paravan koji je skrivao Ranijerovu pravu nameru – da upravlja haremom ženskih „robinja“ koje je primoravao na seksualne odnose.

Žrtve je držao na dijeti od 500 kalorija, određivao šta smeju da čitaju i misle, a jednu ženu je držao u izolaciji dve godine – samo zato što se ugojila i poželela da vidi drugog muškarca.

Međutim, razmere užasa dugo su bile skrivene od Sare i Entonija, koji su verovali da je grupa put ka ličnom razvoju i ostvarenju njihovog potencijala.

NXIVM je u svom vrhuncu privukao najmanje 16.000 ljudi, uključujući potomke evropskih kraljevskih porodica, holivudske zvezde i naslednice milijardi, koji su se prijavljivali za programe „Executive Success“, gde je petodnevni kurs koštao 2.700 dolara.

Učenja NXIVM-a, zasnovana na mešavini pseudonauke i selektivne filozofije, bila su usmerena na oslobađanje od strahova i „ograničavajućih uverenja“.

„Bila je to škola u kojoj ste mogli da radite na sebi i svojim ciljevima i, slikovito rečeno, da unapredite svoj ‘operativni sistem’“, priseća se Sara.

Iako je u početku bila skeptična i neke stvari su joj delovale bizarno – poput nošenja obojenih traka koje označavaju rang – vremenom je prihvatila pravila i poverovala da se menja nabolje.

„Do trećeg dana sam zanemarila sve čudne stvari, a do petog sam već bila fanatik“, kaže ona.

Najverniji članovi nazivali su Ranijera „Vanguard“, organizovali „Vanguard Week“ – desetodnevnu proslavu njegovog rođendana – i napredovali kroz hijerarhiju.

Dovodila žene u kult pa se udala

Sara je više od decenije napredovala, dovodeći prijatelje u pokret za koji je verovala da je ključ spasa.

Entoni, američki glumac i bivši sportista, priključio se kasnije i tvrdi da nije bio toliko psihološki opčinjen kao ona.

Njih dvoje su se zaljubili i venčali 2013. godine, koristeći zavete koje je napisao Ranijer.

Vremenom, njihovo iskustvo u NXIVM-u postalo je sve mračnije.

U januaru 2017. Sara je regrutovana u tajno sestrinstvo DOS, za koje nije znala da je zapravo Ranijerov lični harem.

Njena najbolja prijateljica Loren Salzman ubedila ju je da je reč o ženskoj zajednici osnaživanja.

Da bi se pridružila, morala je da položi zavet poslušnosti, preda kompromitujući materijal i prihvati potpuni gubitak autonomije.

Dana 9. marta 2017. odvedena je na „inicijaciju“, gde su žene, gole i sa povezima na očima, redom bile žigosane.

Doktorka Danijel Roberts urezivala im je simbol ispod kuka – zapravo inicijale Ranijera.

Miris spaljene kože ispunjavao je prostoriju dok su žene trpele bol.

Kasnije je Sara shvatila da žig nema nikakve veze sa čakrama, već sa potpunom kontrolom nad njima.

Uz pomoć Entonija, odlučila je da pobegne.

Istraga FBI

Zajedno sa drugim uzbunjivačima, svoju priču iznela je u „New York Timesu“, što je pokrenulo istragu FBI-ja.

Ranijer je uhapšen u Meksiku, gde je zatečen sa grupom „robinja“. Na suđenju su svedočile brojne žrtve, uključujući „Kamilu“, koju je seksualno zlostavljao kao maloletnicu.

Druga žrtva, Danijela, bila je izolovana dve godine i primoravana na odnose i abortuse.

Glumica iz serije Smallville, Alison Mak, osuđena je na tri godine zatvora zbog regrutovanja žena u kult.

Sara danas nastavlja da govori o svom iskustvu kako bi zaštitila druge.

„Kada smo izašli, nismo mogli da pronađemo vodič koji objašnjava kako kultovi funkcionišu – kako vas privuku i kako da se izvučete“, kaže ona.

Danas, gotovo deceniju kasnije, i dalje oseća posledice traume, ali radi na svom oporavku kroz terapiju, prirodu i svakodnevne rituale kako bi očuvala unutrašnji mir.