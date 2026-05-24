Četrdesetogodišnji muškarac preminuo je nakon što je podvrgnut tretmanu „detoksikacije” za koji je njegova porodica navela da je uključivao supstancu napravljenu od otrovne kože jedne amazonske gatalinke (žabe na drvetu).

Policijska uprava Lesteršira reagovala je 11. aprila na prijave da je muškarcu, koji je u međuvremenu identifikovan kao Kristian Trend, „pozlilo” na jednom imanju u Klerendon Parku, The Telegraph. Pomoć mu je ukazana na licu mesta, ali je kasnije preminuo u bolnici.

Trend je preminuo nakon što je, prema rečima njegovih bližnjih, učestvovao u ceremoniji „čišćenja” koja je uključivala kambo (Kambo), supstancu koja se tradicionalno koristi u južnoameričkim ceremonijama „pročišćenja”, navodi ovaj medij.

„Išao je da se očisti, to je ono što mi je rekao”, izjavila je Trendova majka, Endži, za The Telegraf.

„Bio je veoma duhovan. Uzimao je mnogo vitamina. Ali ne znam šta se dogodilo.” Prema Nacionalnim institutima za zdravlje (NIH), kambo je sekret koji se dobija od džinovske lisnate žabe. Povezuje se sa „komplikacijama kao što su napadi, otkazivanje jetre i srčani udari, što ponekad dovodi do iznenadne srčane smrti.

Kristijan Trend Foto: Facebook

Trendova porodica još uvek čeka rezultate testova koji bi mogli da rasvetle tačne okolnosti njegove smrti.

„Ne znam ništa, i mislim da čak ni ne želim da znam šta se dogodilo”, rekla je majka ovog muškarca. „To ga neće vratiti.” Pre svoje smrti, Trend koji je radio kao velnes trener, prema pisanju Telegrafa oporavio se od Berkitovog limfoma, agresivnog tipa raka krvi.

Njegova majka je rekla da je on „zamalo umro” od te bolesti, što ga je kasnije zainteresovalo za holistički velnes i meditaciju.

„To je najgori deo”, rekla je Endži o svom sinu. „Bio je u bolnici četiri meseca i izvukao se iz toga, a da se ovo desi je prosto užasno.”

žaba Foto: DanitaDelimont.com, Danita Delimont / Alamy / Profimedia

„Sledeće nedelje mu je bio rođendan i kupila sam sve ove poklone”, nastavila je skrhana majka.

Endži je rekla da je njen sin bio „divan, pun života, duhovan čovek.” Dodala je: „Voleo je žurke i ples. I bio je veoma, veoma popularan. Više od 200 ljudi je došlo na njegovu sahranu sa svih strana. Nisam ni znala tu njegovu stranu.”

Nakon Trendove smrti, četrdesetjednogodišnji muškarac je uhapšen pod sumnjom da je davao otrov, ali je u međuvremenu pušten, navodi Telegraf. Istraga je i dalje u toku.

Endži se sada nada da će biti preduzete mere kako bi se sprečile buduće tragedije uzrokovane ovom supstancom, koja je i dalje uglavnom neregulisana.

„Nadam se da će je zabraniti, ali ja nemam dovoljno snage da se borim za to”, priznala je. „Moj muž je preminuo pre šest godina u 62. godini. Sada sam potpuno izgubljena.”

(Kurir.rs/People)