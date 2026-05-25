Iako živimo u 21. veku, kada se na sva zvona priča o ravnopravnosti, svedoci smo da na Balkanu neki prastari, patrijarhalni običaji i dalje čvrsto drže svoje pozicije. Jedan od njih je i onaj čuveni, nepisani zakon – da imovina i nasledstvouvek idu sinu, dok se ćerka smatra „tuđom kućom“.

Upravo o ovoj bolnoj temi progovorila je jedna anonimna devojka na domaćem Reditu, nakon što su joj roditelji saopštili odluku koja ju je ostavila sa osećajem duboke povređenosti i odbačenosti. Njena ispovest izazvala je lavinu od preko 600 komentara i žestoko sučeljavanje mišljenja modernih generacija i onih koji i dalje brane tradicionalne vrednosti.

"Bratu daju sve, a meni su ponudili bakino prstenje"

Njen post prenosimo u celosti:

- Imam 26 godina, a moj rođeni brat 22. Oboje smo završili fakultete, zaposlili se i živimo u Beogradu kao podstanari. Nedavno su naši roditelji prodali veći komad porodične zemlje i staru kuću u unutrašnjosti, od čega su inkasirali ozbiljan novac – oko 120.000 evra.Prošlog vikenda smo otišli kući na ručak i roditelji su ponosno saopštili plan: bratu kupuju jednosoban stan u Novom Beogradu i daju mu novac da ga kompletno opremi, kako ne bi više plaćao kiriju jer je on, citiram, 'muška glava i produžetak loze'. Kada sam pitala gde sam ja u toj priči, nastao je muk. Majka me je uzela za ruku i rekla: 'Pa sine, ti imaš momka, udaćeš se, tvoje je da odeš u muževljevu kuću. Tebi će baka ostaviti svoje zlatno prstenje i dukat.'Ostala sam u šoku. Volim svog brata i drago mi je zbog njega, ali osećam se kao dete drugog reda. Zar ja nisam njihovo dete? Najgore od svega je što moj brat smatra da je to skroz normalno i već me pita da mu pomognem oko biranja pločica za njegov stan. Ne znam kako da se ponašam, dođe mi da prekinem svaki kontakt sa njima - napisala je razočarana devojka.

Internet "izgoreo": "Tuga je što se ovo i dalje dešava"

Komentari ispod ove objave pokazali su da je ova tema i dalje ogromna rana u našem društvu. Većina korisnika, i muškaraca i žena, pružila je punu podršku devojci, osuđujući postupak roditelja.

- To nisu roditelji, to su investitori u muške naslednike - glasio je jedan od najpopularnijih komentara.

- Najtužnije je što te emotivno ucenjuju pričom o udaji. Ti u 26. godini treba da zavisiš od toga da li će ti neki muškarac obezbediti krov nad glavom, dok brat dobija sve na tacni - pisalo je u nastavku.

- Reci bratu da te pločice izabere sam, a roditeljima vrati prstenje. Izgradi svoj život sama i pokaži im da vrediš više od tog dukata. Mnogi su ukazali i na bumerang efekat ove tradicije: „Klasična srpska priča. Sin dobije stan, snaja posle tri godine zabrani roditeljima da dolaze, a kada ti isti roditelji ostare i obole, ko ih čuva? Ćerka koju su ostavili bez ičega - posavetovala ju je jedna devojka.

Druga strana medalje: "To su njihove pare"

Ipak, na forumu su se javili i oni koji smatraju da roditelji imaju apsolutno pravo da sa svojim novcem rade šta žele, kao i da u ovoj odluci nema zle namere.

- Ljudi, to su pare njihovih roditelja, oni su ih zaradili i imaju pravo da ih podele kako hoće. Možda nije fer prema modernim standardima, ali to je njihova volja - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao:

- Muškarci na Balkanu i dalje imaju veći pritisak da moraju da stvore kuću pre ženidbe, dok se za žene i dalje podrazumeva da se usele kod muža ili da zajedno stvaraju. Roditelji su samo praktični, ne znači da je ne vole.

