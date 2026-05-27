Stejsi i Babajide Omirin iz Lagosa očekivali su identične blizance, ali ih je na porođaju dočekalo iznenađenje koje nisu mogli ni da zamisle. Jedan dečak rođen je sa tamnom kožom i crnom kosom, dok je drugi imao veoma svetao ten i zlatnu kosu. Razlog je okularno-kutani albinizam, genetsko stanje koje utiče na proizvodnju melanina.

Foto: instagram/black_n_white_twins

Kada su Stejsi i Babajide Omirin iz Nigerije saznali da čekaju identične blizance, očekivali su dva dečaka koji će ličiti jedan na drugog gotovo kao odraz u ogledalu. Međutim, 26. februara 2019. godine, tokom carskog reza u Lagosu, usledio je trenutak koji je iznenadio i roditelje i medicinsko osoblje.

Prvo je rođen Danijel, dečak tamne kože i crne kose. Nekoliko trenutaka kasnije na svet je stigao njegov brat Dejvid, ali je izgledao potpuno drugačije — imao je izrazito svetao ten i zlatnu kosu.

„Nisam razumela kako je to moguće“

Stejsi je kasnije ispričala da je u prvi mah bila potpuno zbunjena. Znala je da nosi blizance i očekivala je da će dečaci izgledati gotovo isto.

„Bilo je to ogromno iznenađenje. Danijel je izašao prvi, a onda je medicinska sestra rekla da druga beba ima zlatnu kosu. Pomislila sam: kako je to moguće? Pogledala sam dole i videla Dejvida, bio je potpuno beo“, rekla je Stejsi za Dejli mejl, a njenu priču preneli su i drugi svetski mediji.

Odmah je pozvala supruga da vidi dečake. Ni Babajide nije mogao da sakrije šok, ali se iznenađenje vrlo brzo pretvorilo u radost.

Kako je Stejsi ispričala za Bored Panda, otac je bio toliko dirnut da je drugog blizanca odmah nazvao „Golden“, odnosno „Zlatni“. Porodica ga od tada od milja zove Mr Golden.

Rođeni istog dana, a izgledaju kao da nisu blizanci

Danijel i Dejvid rođeni su kao blizanci, ali njihov izgled često zbunjuje ljude. Danijel ima tamnu kožu i crnu kovrdžavu kosu, dok Dejvid ima veoma svetlu kožu i zlatnu kosu zbog albinizma.

Njihova majka kaže da su ljudi često iznenađeni kada ih vide zajedno i da mnogi ne mogu da poveruju da su braća, a kamoli blizanci. Ipak, za porodicu Omirin njihova različitost nikada nije bila razlog za strah, već za ponos.

„Oni su posebni svima i ja ih volim. Poseban je osećaj biti njihova majka jer su oni posebna vrsta blizanaca“, rekla je Stejsi.

Dodala je da se oseća blagosloveno i da je veoma ponosna na svoje sinove.

Šta je okularno-kutani albinizam?

Dejvid je rođen sa stanjem koje se zove okularno-kutani albinizam, poznat i kao OCA. Reč je o naslednom genetskom stanju kod kojeg telo proizvodi malo ili nimalo melanina, pigmenta koji daje boju koži, kosi i očima.

Zbog smanjene količine melanina, osobe sa albinizmom najčešće imaju veoma svetlu kožu i kosu, ali stanje može uticati i na vid, jer melanin ima važnu ulogu u razvoju oka i mrežnjače.

Učestalost okularno-kutanog albinizma razlikuje se od zemlje do zemlje i zavisi od populacije, genetskih i lokalnih faktora. Prema sistematskom pregledu iz 2023. godine, prosečna prevalencija u četiri afričke zemlje bila je oko 1 na 4.264 osobe, dok je u tri evropske zemlje iznosila oko 1 na 12.000.

Porodica ih vidi kao najveći dar

Iako se zbog njihovog izgleda često okreću za njima na ulici, Stejsi kaže da su Danijel i Dejvid okruženi ljubavlju. Njihova priča privukla je pažnju medija širom sveta, a mnogi ljudi su porodici slali poruke podrške.

