Badnje veče 1971. godine ostalo je urezano u istoriju kao trenutak neverovatnog preživljavanja sedamnaestogodišnje Julijane Kepke. Dok je sa majkom letela iznad prostranstava Perua, njihov avion je pogodila munja, što je dovelo do katastrofe. Julijana je preživela pad sa visine od tri kilometra i našla se potpuno sama u srcu neprohodne džungle.

Trenutak kada je nebo utihnulo

Putovanje je počelo nervozom zbog višečasovnog kašnjenja, ali se pretvorilo u košmar kada je letelica uletela u guste, crne oblake. Turbulencije su bile toliko snažne da su stvari letele po kabini, a panika je zavladala među putnicima.

"To je kraj. Gotovo je", bile su poslednje reči njene majke pre nego što se avion raspao.

Julijana se odjednom našla van kabine, vezana za svoje sedište, padajući kroz ponor dok je oko nje vladao jezivi muk, prekidan samo šumom vetra. Izgubila je svest pre udara o tlo.

Buđenje u "zelenom paklu"

Sledećeg jutra, devojka se probudila pod krošnjama prašume. Uprkos slomljenoj ključnoj kosti i povredama nogu, bila je svesna da je živa. Srećna okolnost bila je ta što je sa roditeljima prethodno živela u istraživačkoj stanici, gde je naučila osnove preživljavanja u divljini. Znala je da reka znači spas.

Iako je bila gotovo slepa bez naočara koje je izgubila, koristila je jednu preostalu sandalu da opipava put ispred sebe, pazeći na kamuflirane zmije. Pronašla je potok i odlučila da prati njegov tok, nadajući se da će je odvesti do civilizacije.

Suočavanje sa smrću i glađu

Četvrtog dana, pojava kraljevskih lešinara ukazala joj je na tragičnu sudbinu ostalih putnika. Naišla je na stravičan prizor tela stradalih, ali je osetila gorko olakšanje kada je shvatila da među njima nije njena majka. Strah od gladi postajao je sve jači, jer je kesa bombona koju je pronašla bila jedina hrana koju je imala.

Njene rane su se inficirale, a u desnoj ruci su se pojavile larve. Setivši se očevih saveta, iskoristila je benzin koji je kasnije pronašla u jednoj napuštenoj kolibi da očisti ranu. Bol je bio nepodnošljiv, ali je uspela da izvadi tridesetak parazita.

Bolna istina

Desetog dana, kada je bila na ivici snaga, Julijana je začula ljudske glasove. Lokalni drvoseče su je isprva posmatrali sa strahom, misleći da je pred njima mitsko biće iz reke, ali im se ona obratila na španskom jeziku. Pružili su joj prvu pomoć i odveli je na sigurno.

Susret sa ocem bio je emotivan, ali je potraga za majkom trajala još danima. Istina je bila surova - njena majka je takođe preživela pad, ali je zbog težine povreda preminula nekoliko dana kasnije, nepomična u džungli.

"Preživela sam avionsku nesreću", ostala je njena prva misao koja ju je vodila kroz jedanaest dana borbe za goli život u jednom od najsurovijih predela na svetu.

