Selina i Džozef Kvinons iz Kolorada zajedno su već skoro 20 godina i imaju troje dece, a sasvim neočekivano suočili su se sa saznanjem koje je moglo zauvek da promeni njihov život.

Naime, Selina je, posle više od decenije braka, odlučila da istraži svoje poreklo i uradi DNK analizu koja otkriva rodbinske veze. Nije ni slutila da će upravo to istraživanje dovesti do šokantnog otkrića – ona i njen suprug Džozef zapravo su u srodstvu.

"Udala sam se za mog muža 2006. Dobili smo troje dece, a onda smo saznali da smo rođaci", napisala je Selina u viralnoj objavi na TikToku, koja je pregledana nekoliko miliona puta.

Njena ispovest brzo je privukla pažnju javnosti, ali i pokrenula lavinu komentara i polemika.

Foto: Bogdan Steblyanko / Alamy / Profimedia

Potresno otkriće nakon DNK TESTA

Selina priznaje da je trenutak kada je otkrila istinu bio izuzetno težak i potresan.

"Uradila sam DNK test 2016. i bilo je poražavajuće. Rekla sam mužu: 'Dušo, mi smo u rodu. Da li bi uopšte trebalo da budemo zajedno? Ovo je čudno'", ispričala je u jednom od svojih videa.

Dodala je da je sve to u njoj izazvalo strah, pogotovo jer nikada ranije nisu ni posumnjali u takvu mogućnost – zabavljali su se svega četiri meseca pre nego što su stupili u brak.

Nakon šoka donela odluku

Uprkos šoku, Selina ističe da ovo saznanje nije promenilo njena osećanja – naprotiv.

"Moja deca i moj muž su moje sve i mi smo prevazišli ovo. Neću dozvoliti da krvna veza uništi ono što smo stvorili", poručila je.

Dodaje i da su njihova deca zdrava, naglašavajući da imaju "po deset prstiju na rukama i nogama", aludirajući na strahove koje su mnogi izražavali u komentarima.

Suočavanje sa osudama

Njihova priča izazvala je brojne negativne reakcije na društvenim mrežama, gde su ih neki korisnici nazivali pogrdnim imenima.

Ipak, Selina jasno stavlja do znanja da tuđe mišljenje neće uticati na njihovu odluku.

"Nismo znali za ovo i nećemo se razvesti zbog toga. Zamislite da kažem našoj deci da više nismo zajedno zbog mišljenja drugih ljudi. Ne, hvala", rekla je.

Za kraj, Selina šalje jasnu poruku svima koji sumnjaju u njihov odnos:

"Zauvek ćemo ostati rođaci, supružnici i ljubavnici."

Njihova priča, iako neobična i kontroverzna, pokazuje koliko su ljubav i porodična povezanost za neke ljude jači od svega.