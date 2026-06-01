Bivša supruga kralja Tajlanda, koja je godinama živela u raskošnom dvorcu danas preživljava u ruiniranoj kući, bez struje, bez osnovnih uslova za život, sa improvizovanim poljskim toaletom umesto kupatila.

Reč je o Maha Vačiralongkorn, poznatijem kao kralj Rama X, kojeg mediji već godinama nazivaju najekscentričnijim monarhom savremenog doba.

Njegove javne pojave u kratkim majicama, uskim pantalonama i neobičnim kombinacijama odavno su tema tabloida, ali ono što se dogodilo njegovoj bivšoj ženi daleko prevazilazi svaku ekscentričnost.

Dok je Rama X privlačio pažnju neobičnim ponašanjem, njegova tadašnja supruga Sirasmi Suvadi delovala je tiho, povučeno i gotovo neprimetno.

Njihova priča počela je krajem devedesetih, kada je mlada Sirasmi sa svega 22 godine stupila u službu tadašnjeg prestolonaslednika kao dvorska dama.

Venčali su se 10. februara 2001. godine. Kralj je tada javno izjavio da želi stabilnost i porodicu, jer mu je 50 godina i vreme je za smiren život.

Četiri godine kasnije dobili su sina, princa Dipangkorn Rasmijoti, jedinog zakonitog naslednika. Njegova starija braća iz drugog braka lišena su titula, prava na prezime i doživotno im je zabranjen ulazak u Tajland.

Ipak, idila je bila daleko od istine. Sirasmi je 2009. godine šokirala javnost pojavivši se na privatnoj zabavi naga, samo u minijaturnim tangama, dok je društvo slavilo rođendan kraljevske pudle po imenu Fu-Fu.

Pas nije bio običan ljubimac, već zvanično proglašen maršalom avijacije Tajlanda. Nakon njegove smrti, zemlja je čak proglasila višednevnu žalost.

Taj detalj danas deluje bizarno, ali tada je bio samo deo dvorske realnosti.

Razvod, poniženje i život u ruševinama

Pet godina nakon tog skandala, Sirasmi je objavila da se odriče kraljevske titule. Taj potez usledio je nakon velikog korupcionaškog skandala u koji su bili umešani članovi njene porodice. Roditelji, sestra, braća i rođaci osuđeni su na zatvorske kazne zbog mita, krijumčarenja i veza sa ilegalnim kockarskim biznisom.

Ipak, najstroža kazna nije zadesila njih, već nju. Rama X joj je oduzeo titulu, poslao je u doživotnu izolaciju i dao joj samo nekoliko minuta da se zauvek oprosti od sina. Jedina sačuvana fotografija tog oproštaja prikazuje majku i dete kako sede na zemlji, zagrljeni, dok stražari stoje u blizini, spremni da ih razdvoje.

Od tog trenutka, princ živi uglavnom u inostranstvu, školuje se u Minhenu i retko viđa oba roditelja. Njegova majka, nekadašnja princeza, preživljava u provinciji Račaburi.

Njena kuća izgleda kao da je prošla kroz elementarnu nepogodu. Nema struje, krov prokišnjava, a kupatilo i toalet su, prema navodima nemačkog lista Bild, namerno uništeni. Umesto njih, u dvorištu se nalazi drvena šupa sa jamom, na čijim vratima stoji tablica sa porugljivim natpisom: "Nadam se da ti je ovde udobno kao u palati".

Navodno, po naređenju kralja, posečena su i stabla oko kuće kako bi se uklonila senka, a u dvorište su puštene lutalice.

Ova priča teško da će imati srećan kraj. Strah od monarha i strogi zakoni o uvredi krune u Tajlandu sprečavaju javnost da reaguje. I dok svet sa nevericom gleda sudbinu žene koja je iz palate završila u bedi, ona i dalje živi u tišini, daleko od luksuza koji je nekada bio njen dom.

